- Incercarea de a le garanta femeilor din Sri Lanka aceleasi drepturi ca barbatilor, in ceea ce priveste achizitionarea si consumarea alcoolului, a fost respinsa de presedintele Maithripala Sirisena, potrivit BBC .

- Asa cum bine stim, de la 1 Ianuarie 2018, angajatorii nu vor mai plati contributiile sociale, acestea trecand in seama angajatilor, salariul minim brut pe economie va creste si el, astfel ca salariul va ajunge de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, iar impozitul pe venit va scade de la 16% de la 10%.…

- Oana Roman aA vorbit in emisiunea ei, "Oana punct Roman", pe care o modereaza pe viva.ro, despre cazul pedofilului din lift, care a ingrozit intreaga tara. Vedeta este socata de faptul ca unii colegi au stiut si au musamalizat totul.

- Primarul Constantin Toma a publicat primul raport din acest an pentru cetațenii municipiului. Edilul a ținut sa le prezinte și acestora planurile pe care și le-a proprus pentru 2018 și, mai ales, in ce vor fi investiți banii. ”Am inceput activitatea in noul an cu construirea bugetului pentru 2018. Dintre…

- Noi detalii ies la iveala in cazul misteriosului accident petrecut noaptea trecuta in localitatea buzoiana Satuc, soldat cu moartea unei fetițe de 11 ani. Cel care a provocat tragedia este chiar unchiul copilei, un individ care s-a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere.…

- Anul 2018 vine cu scumpiri la Buzau. Taxele si impozitele locale vor fi majorate cu 10 la suta. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii, in Consiliul Local Municipal. Primarul Constantin Toma spune ca majorarea este o solutie pentru strangerea unor sume mai mari la bugetul local, astfel incat investitiile…

- Din anul 2019, maxi-taxi vor disparea de pe strazile din municipiul Buzau. Primarul Constantin Toma a reiterat intenția de a desface contractele operatorilor de maxi-taxi din Buzau și de a intari Trans Bus, societatea de transport in comun aflata in subordinea Consiliului Local Municipal. Dupa ce și-a…

- Afacerea cu maxi-taxi in municipiul Buzau pare sa fi ajuns la capat de drum. Primarul Constantin Toma a reiterat astazi intenția de a desface contractele operatorilor de maxi-taxi din Buzau și de a intari Trans Bus, societatea de transport in [...] citește mai mult Post-ul Maxi-taxi devine ISTORIE |…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cislau, au retinut trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 27 de ani, din Buzau, Viperesti si Calvini, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice”. Cazul a fost sesizat Politiei la acest sfarsit de saptamana, atunci…

- In aceasta dimineata,in localitatea buzoiana Tisau o punte de acces intre locuinte si drumul principal a cedat in timp ce pe ea traversau apa mai multi cetateni. Din primele relatari se pare ca 4 persoane au cazut in apa rece. Echipajele Ambulantei sunt in acest moment pedrum. E.S. UPDATE - Persoanele…

- Medicii epidemiologi au primit confirmarea de scarlatina in cazul copilului din Buzau asupra caruia plana doar banuiala acestei boli. Este cel de-al 28 caz de scarlatina inregistrat in ultimele luni in judetul Buzau. Copilul investigat saptamana trceuta a fost diagnosticat cu aceasta infectie, iar acum…

- Daca 2017 va ramane in istorie pentru cel mai mare numar de strazi asfaltate la Buzau, 2018 se anunța un an și mai productiv pentru municipalitate. Aproximativ 100 de strazi vor fi reabilitate din fondurile Primariei, societatea Urbis-Serv iși va cumpara utilaje [...] citește mai mult Post-ul Primarul…

- O suspiciune periculoasa planeaza asupra unitatilor de invatamant din judetul Buzau. Este vorba despre scarlatina, un copil dintr-o gradinița din municipiul Buzau, fiind suspect. Cazul copilasului a ajuns in atenția specialistilor in sanatate publica. Acestia au recoltat probe atat de la copilul la…

- Marius Mitrus, membru in boardul Rompetrol Rafinare, unde grupul KMG International din Kazahstan este actionar majoritar, dar la care statul roman detine 44,6% din capital, spune ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar, asista pasiv la administrarea companiei de…

- Fostul ministru Cristian David a fost trimis in judecata de DNA in 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.

- Trei autobuze ale Societatii de transport public Timisoara au fost atacate cu oua, in aceasta seara, autovehiculele fiind retrase de pe traseu. Atacurile au dus la ranirea unor pasageri, dar si a unui sofer de pe Expres. Din cauza acestor incidente, graficul de circulatie al liniei Expres 7 a fost decalat…

- La finalul sapatmanii trecute, șefii din Palatul Comunal au inaugurat alte 11 platforme de gunoi ingropate. Acest tip de pubele a fost implementat anul trecut in municipiul Buzau, iar buzoienii s-au declarat mulțumiți de cum funcționeaza, așa ca primarul Constantin Toma a decis sa continue proiectul.…

- Consiliul Local al municipiului Buzau este convocat in ședința ordinara joi, 16 noiembrie 2017, incepand cu ora 11.00, la sediul din Palatul Comunal, sala Stan Sararu. Pe ordinea de zi a intalnirii figureaza 22 de proiecte de hotarare:

- Un militar focsanean, care cultiva cannabis in podul casei, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare sub supraveghere de magistratii de la Tribunalul Vrancea. Cazul militarului, care isi desfasura activitatea la Unitatea de Aviatie Bobocu din Buzau, a ajuns in instanta dupa o actiune a politistilor…

- Consiliul Local al municipiului Buzau este convocat in ședința ordinara joi, 16 noiembrie 2017, incepand cu ora 11:00, la sediul din Palatul Comunal, sala Stan Sararu. Pe ordinea de zi a intalnirii figureaza 22 de proiecte de hotarare: Post-ul DISPOZIȚIA PRIMARULUI | Ședința ordinara a Consiliului Local…

- Soferul aflat sub influenta alcoolului care a accidentat mortal un biciclist, marti dimineata, pe Podul de la Maracineni, si apoi a parasit locul faptei a primit mandat de retinere pentru 24 de ore pentru infractiuni la regimul circulatiei, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Ministerul Educației Naționale și partenerii desemnați - Institutul de Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele școlare județene Iași, Bihor și IȘMB - au semnat luni un acord…

- Municipalitatea este in toiul procedurilor de licitație pentru achiziția serviciilor ce vor asigura atmosfera de sarbatoare in luna decembrie. Primarul Constantin Toma a precizat, pentru „Reporter Buzoian”, ca patinoarul mobil va fi adus din nou in Piața Daciei, cu mențiunea [...] citește mai mult Post-ul…

- La fața locului s-au deplasat doua echipaje SMURD, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța și un echipaj cu apa și spuma, a precizat Sfreja. Toate cele patru victime erau conștiente la sosirea echipajelor medicale, ele fiind transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi dimineata, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs la ora 6:12, la adancimea de 98,8 kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul…

- Primarul Constantin Toma și viceprimarul Andrei Neder nu s-au dus degeaba la skate parkul din Tineretului, acolo unde, asta-primavara, au participat la o sesiune de lucru mai puțin obișnuita, alaturi de cațiva tineri pasionați de sporturi extreme. Dupa discuția cu [...] citește mai mult Post-ul Au inceput…

- Potrivit ISU Brasov, o duba a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata din cartierul Bartolomeu. In urma impactului, nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, vagoanele sunt incarcate cu motorina, insa nu sunt…

- Un barbat in varsta, care circula cu un autobuz Trans Bus de pe linia 8, a intrat in stop cardio-respirator, fiind nevoie ca șoferul sa traga pe dreapta și sa aștepte sosirea ambulanței. Doua autospeciale de la SAJ Buzau au [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Alerta in autobuzul 8, pe Spiru Haret!…

- Primarul Constantin Toma ii adreseaza preotului Paul Negoița un cuvant de mulțumire dupa ce fostul candidat la Primarie s-a exprimat public fața de strategia buna a actualului edil. Totodata, liderul de la Palatul Comunal marturisește ca la alegerile locale din [...] citește mai mult Post-ul Primarul…

- O femeie care se intorcea acasa dupa ce a fost externata, luni, dintr-un spital din Bucuresti, a murit intr-o benzinarie din Buzau. O femeie de 65 de ani din Vrancea, care circula in masina condusa de fiica sa de la Bucuresti catre Focsani, a murit intr-o benzinarie situata la iesirea din municipiul…

- Un barbat de undeva din județul Buzau și-a dus copilul in padure, l-a torturat, a filmat totul a trimis filmarea soției. A facut toate astea cu sange rece, hotarat sa se razbuna pe femeie, care l-ar fi parasit și ar fi plecat in Spania. Read More...

- Un copil de 12 ani din localitatea buzoiana Bozioru a ajuns sambata la spital dupa ce a fost batut cu salbaticie de tatal sau, intr-o padure de la marginea comunei. Potrivit unor surse din politie, un barbat de 39 de ani din comuna Bozioru si-a batut, cu salbaticie, fiul de 12 ani, ar fi filmat…

- In satul dacic, departe de forfota și tentațiile orașului, traiesc fara curent electric, internet și alimente din comerț cinci adulți și un bebeluș de trei luni. Se cauta și alți romani care sa vrea sa traiasca precum dacii. Aceștia vor primi casa și masa. Ploaia patrunde prin haine și se infige in…

- Caz șocant care a cutremurat Romania! Un barbat din Buzau este acuzat ca și-a violat fratele mai mic și a filmat scenele ingrozitoare. Individul a fost arestat, dupa ce scenele salvate pe un stick de memorie au ajuns pe mana mamei, care a alertat poliția.

- Vantul puternic care a batut in rafale de pana la 75 de km/h, in zona joasa a județului Buzau a afectat instalațiile de distribuție a energiei electrice. Primele probleme au aparut dimineața, in localitatea Naeni, acolo unde a fost afectata parțial rețeaua electrica. Situația a fost remediata dupa mai…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național, erau înregistrate 31.190 locuri de munca, în data de 23 octombrie 2017.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Pe ordinea de zi a edinței ordinare a Consiliului Local Municipal de la finalul acestei saptamani nu se afla și un proiect de hotarare care vizeaza rectificareacu suma necesara platii integrale pentru cadrele didactice buzoiene. Primarul Constantin Toma a anunțat ca va efectua acest plați cat mai curand,…

- Catedrala Arhiepiscopala „Inalțarea Domnului” din Buzau a fost pradata de hoți in noaptea de sambata spre duminica. Nelegiuiții au reușit sa fure aproximativ 2000 de lei. Fapta a fost descoperita in zorii zilei de duminica de catre ingrijitorii lacașului de [...] citește mai mult Post-ul Cu ce suma…

- Potrivit sursei citate, hotii nu au fost inca descoperiti, dar politistii de Investigatii Criminale care au preluat cazul au in vedere mai multe piste. Catedrala Arhiepiscopala din Buzau a fost sparta de hoti in noaptea de sambata spre duminica, acestia au furat banii din "cutia milei"…

- "Solicitantii vor primi inscrisuri doveditoare inlocuitoare cu drept de circulatie, permisele de conducere urmand a fi trimise la adresa mentionata in termen de doua zile lucratoare. Masura se va aplica si in cazul candidatilor declarati admis la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului…

- Filmul Octav va putea fi vizionat la Buzau la Happy Cinema in intervalul 20-26 octombrie. Filmul „Octav”, in regia lui Serge Ioan Celebidachi, spune povestea lui Octav (Marcel Iures), un barbat in varsta, care se reintoarce la conacul copilariei sale aflat undeva in zona rurala a Romaniei, cu dorinta…

- Impreuna cu suporterii PCH, mișcat de cazul suporterului dinamovist Dan Cucu, Nicolae Badea, acționar al Orange Romania, s-a folosit de relațiile sale de business convingand toate companiile de telefonie mobila din țara sa aloce un numar special pentru donații. Astfel, cine vrea sa-l ajute pe suporterul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut joi dimineata in localitatea Cilibia. Un conducator auto in varsta de 50 de ani din localitatea Cilibia in timp ce se afla la volanul unui autoturism si circula din directia Buzau catre Braila, pe Dn 2 B, pe raza localitatii C.A.Rosetti in timp ce efectua manevra…

- Inspecția Judiciara s-a sesizat din oficiu, miercuri, dupa ce Elena Radescu, coordonatorul echipei care a efectuat verificarile la Direcția Naționala Anticorupție, a afirmat ca a mers pentru a comunica ordinul de control cu o mașina trimisa de DNA, pentru ca autoturismele

- Pacientul din judetul Iasi a fost internat initial pentru o complicatie a diabetului - piciorul diabetic - pentru care a fost operat. In urma interventiei chirurgicale, in cursul internarii, pacientul a fost diagnosticat si cu apendicita acuta. Barbatul a fost operat si a ramas sub supravegherea specialistilor.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Buzau.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 20:28, epicentrul fiind localizat la o adancime de 107.6 km.Ultimul cutremur inregistrat in Romania a avut loc ieri, 16 octombrie, la ora 21:15 tot in judetul…

- Situatia creata in urma sinuciderii patronului Omnia Turism SRL este complexa, iar Ministerul Turismului cauta solutii pentru mai multe probleme care au fost create de blocarea conturilor bancare ale agentiei, imediat dupa ce s a difuzat in mass media vestea mortii acestuia.Intr o prima actiune, ministrul…

- PMP va vota la vedere in cazul Rovana Plumb, a declarat, marti, in plen, deputatul Corneliu Bichinet, adaugand ca "toate relele" din Parlament vor inceta cand fie Liviu Dragnea ajunge prim-ministru, fie PSD isi alege alt lider, informeaza agerpres.ro. "Pentru ca reprezint un grup aici, nu sunt…