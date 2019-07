Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti.…

- O masina capcana a explodat in apropiere de sediul politiei, majoritatea victimelor fiind insa civili. Jamal Naseer Barakzai, un purtator de cuvant al politiei, a declarat ca imediat dupa explozie un grup de talibani inarmati au patruns in sediul politiei imediat dupa explozie si au inceput sa traga…

- Bilantul inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din apropierea Lacului Baikal, a urcat marti la 14 morti, au precizat autoritatile ruse, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Potrivit celor mai recente informatii, 14 persoane au decedat si 13 sunt date disparute", a precizat pentru…

- Cel putin doua persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi dupa-amiaza in fata unei moschei din orasul Brest, situat in vestul Frantei, informeaza site-ul publicatiei Telegramme, scrie digi24.ro.

- Politia din Chicago a anuntat ca in weekendul trecut, cand in SUA s-a sarbatorit Memorial Day - ziua in care sunt onorati militari cazuti la datorie - in metropola statului Illinois cinci oameni au fost ucisi de gloante, iar alti 26 raniti, transmite DPA. Bilantul tragic a fost agravat…

- Cel puțin patru oameni au murit și șapte au fost raniți dupa mai multe explozii care au avut loc in Kathmandu, capitala Nepalului. Prima explozie a avut loc in centrul orașului și a facut o singura victima. La puțin timp, a avut loc o noua explozie, intr-o suburbie a orașului, in apropierea unei frizerii,…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, citat de Mediafax. ...