Două aisberguri s-au desprins din gheţarul Grey, la sud de Chili Doua aisberguri de mari dimensiuni s-au detasat, intr-un interval de doar 15 zile, de ghetarul Grey din Patagonia chiliana, un indiciu concret al unei topiri accelerate a acestei zone naturale de interes, asociat incalzirii globale, conform specialistilor, citati de AFP. La data de 20 februarie, un aisberg gigantic de 8,8 hectare (echivalentul a sase terenuri de fotbal) s-a rupt si s-a separat de unul dintre peretii ghetarului Grey. La scurt timp dupa aceea, la 7 martie, un al doilea bloc de aproximativ 6 hectare s-a detasat de ghetar. Timpul scurs intre doua astfel de evenimente nu a fost niciodata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

