- Pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea a opt incendii care au afectat peste 2.500 de hectare, din care opt de padure, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. "Cauza probabila a producerii incendiilor…

- Cele doua eleve disparute in urma cu o zi pe drumul catre scoala au fost gasite la Buzau, au anuntat marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBA la adresa lui Carmen Dan: 'Cand am spus ca am fost filata,…

- Parca au intrat in pamant. Asta spun rudele a doua adolescente in varsta de 13 și, respectiv, 14 ani, din municipiul Ramnicu Valcea, disparute de acasa de la inceputul acestei saptamani. Fetele s-ar putea afla in Buzau, spun apropiații acestora. In cursul zilei de luni, polițiștii au fost sesizați de…

- Povestea unui copil disparut de doua zile de acasa a avut un final de poveste. Casey Hathaway a supraviețuit, la temperaturi de sub zero grade, datorita unui urs, ce a refuzat sa plece de langa el!

- Micuțul Casey Hathaway, in varsta de trei ani, din Carolina de Nord, SUA, a supraviețuit in mod miraculos doua nopți singur, intr-o padure, la temperaturi de -6 grade Celsius. Dupa ce a fost salvat, copilul le-a spus polițiștilor și parinților sai o poveste de-a dreptul incredibila.

- RCS-RDS DIGI vrea sa traga un cablu cu fibra optica pe sub Dunare, intre judetele Tulcea si Braila, pentru a-si extinde infrastructura existenta in zona, lungimea forajului fiind de aproximativ 1000 metri, conform proiectului, scrie idevice.ro.

- Doua fete au fost lovite de un autobuz, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc luni dimineața, in Bistrița, iar la fața locului au ajuns imediat ambulanțele. Fetele, de 13 respectiv 16 ani au fost ranite serios, dar medicii nu cred ca viața le este pusa in pericol. Copilele se indreptau spre…