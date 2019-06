Două adolescente din Timișoara, dispărute fără urmă de două zile Doua familii din Timișoara trec prin clipe foarte grele. De doua zile, doua fete in varsta de 15 ani sunt de negasit. Tinerele au plecat de acasa duminica, in data de 2 iunie, iar de atunci nu s-a mai aflat nimic despre ele. Cele doua sunt vecine, prietene foarte bune. Parinții au alertat autoritațile, iar ... The post Doua adolescente din Timișoara, disparute fara urma de doua zile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

