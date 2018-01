Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Accident intre un tir si un microbuz pe DN1, intre localitatile Codlea si Vladeni. Doua persoane sunt incarcerate, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Accident pe DN1. Dupa persoane sunt incarcerate appeared first on .

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au…

- Spitalul Orasenesc Urlati din judetul Prahova a ramas fara caldura, marti seara, dupa ce o ambulanta a acrosat conducta de gaze care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Echipaje ale ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța intervin pentru salvarea unui barbat cazut intr-un puț adanc de aproximativ 15 metri, in Ovidiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA)…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, miercuri, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s-ar fi aflat intr-o cariera…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti, pe drumul spre Cornu Luncii, unde un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat. La fata locului au ajuns doua ambulante ale Serviciului…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti - doua fete si un baiat - au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD, iar…

- Un biciclist a fost accidentat duminica seara in orasul Rasnov. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgeanta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca victima este inconstienta. Pentru a acordarea primului ajutor medical a fost trimis un echipaj SMURD si unul de la Ambulanta.…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Inca una dintre persoanele surprinse de avalansa din Suceava a fost gasita. Este vorba despre o femeie in stare de inconttienta, fiind efectuate manevre de resuscitare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, inca una dintre persoanele surprinse de avalansa…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la un incendiu care a izbucnit in comuna Halchiu, pe strada Feldioarei. Conform informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, flacarile au afectat…

- Un accident a a vut loc luni, in jurul orei 13.30, pe strada Carierei din municipiul Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, au fost implicate in accident doua autoturisme. In urma accidentului au fost acccidentate doua…

- Un accident a avut loc intre Codlea si Ghimbav, in jurul orei 15.oo, in care s-au ciocnit un TIR si un autobuz. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca un barbat de 45 de ani, aflat in TIR, ramasese prins in cabina avariata. Revenim…

- 14.30 Victima este un barbat, constient, care a fost scos din combina. 14.15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a fost prinsa intr-o combina de recoltat sfecla. Incidentul s-a petrecut in satul Feldioara, comuna Ucea.…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Botosani, un barbat in varsta de 61 de ani, din comuna Trusesti, cunoscut cu afectiuni locomotorii, si-a pierdut viata intr-un incendiu, care i-a cuprins patul in care dormea, evenimentul avand loc marti dimineata.…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 1, in judetul Sibiu, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, iar o femeie a fost grav ranita.Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal…

- Motorul unui autocar in care se aflau 27 de suporteri ai echipei de fotbal Gaz Metan Medias a luat foc, azi, in timp ce se afla pe DN13, pe Valea Bogatii, informeaza Monitorul Expres. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s au intoxicat cu fum.Potrivit purtatorului de cuvint al…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Mehedinti, fiind nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare. Circulația este blocata pe DN56A, intre localitațile Rogova și Vanju Mare. Purtatorul de…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, ei fiind informati ca exista persoane incarcerate, dar si scurgeri de combustibil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.…

- O cisterna care transporta soda caustica lichida s-a rasturnat pe Drumul Național 1, intre Vladeni și Codlea.In urma accidentului, șoferul a suferit traumatisme la membrele inferioare. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, capitanul Ciprian…

- Traficul rutier este blocat miercuri dimineata pe DN7, la Robesti, din cauza unui accident in care au fost implicate o masina si un autotren si in urma caruia o persoana a ramas incarcerata in masina, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea si Inspectoratului pentru…

- Doua persoane, intre care un copil de noua ani, au suferit politraumatisme si arsuri, dupa ce cabana in care se aflau, situata in zona Geamana, intre localitatile brasovene Codlea si Vladeni a fost cuprinsa de flacari, sambata dupa amiaza, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN 1 Brașov - Fagaraș, la ieșire din Codlea catre Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN1 intre localitațile Codlea și Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața locului s-au…

- Un accident a avut loc vineri dupa amaza pe DN1, la ieșierea din Predeal. Un autoturism a fost lovit din spate de un camion. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un pieton, care a fost lovit, i se acorda ingrijiri medicale.…

- O casa si o pensiune din localitatea brasoveana Moieciu de Sus au luat foc, marti, in jurul orei 15.00. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, una dintre acestea pierzandu-si constienta pentru cateva momente. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…