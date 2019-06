Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, este blocata, duminica dimineata, in urma unei tamponari intre patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Evenimentul a avut loc pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, la…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, in urma unui accident soldat cu un mort si sase raniti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Carambol pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 84, in care au fost implicate cinci mașini. In urma incidentului care a avut loc vineri, trei persoane au fost ranite. Traficul este ingreunat. "Pe sensul catre litoral al Autostrazii 2 Constanta – Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes…

- Traficul este deviat pe autostrada A2 București - Constanța, între localitațile Perișoru și Ștefan cel Mare, județul Calarași, pentru lucrari, pâna în 15 iulie, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada…

- Traficul s-a intensificat, miercuri, in zona montana, iar pe DN1, dinspre Brașov spre Ploiești, se circula in coloana, viteza de deplasare fiind in unele zone de 20-30 km/ora, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, s-au format coloane de mașini intre Azuga și Bușteni,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 25 aprilie - 1 mai 2019, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone (altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane), este interzisa pe Autostrada Soarelui.

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe sensul spre Constanta, intre kilometrii 14 si 20, si pe sensul catre Bucuresti, intre kilometrii 20 si 36, pentru diferite lucrari. Restrictiile sunt valabile pana la ora 18.00, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…