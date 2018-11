Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc, joi, in apropierea orasului Ammerndorf, la circa 20 de kilometri de Nurnberg, in centrul Bavariei. Autobuzele care transportau copii s-au ciocnit frontal, provocand rani grave pasagerilor. In urma impactului, cel putin cinci persoane au fost grav ranite. Victimele in stare grava…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineața, intr-un accident rutier produs pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, unde patru autovehicule s-au ciocnit, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, a avut loc un accident rutier, in care…

- Un barbat de 27 de ani, din Sibiu, care conducea un autoturism inmatriculat in Bucuresti, dinspre Fagaras spre Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intr-o curba la dreapta, iar masina a ajuns pe contrasens unde s-a ciocnit cu un autoturism inmatriculat in Brasov, condus de un…

- Un accident s-a produs astazi, 16 septembrie 2018, pe DN 1, in zona Santimbru, mai sus de sensul giratoriu. Potrivit informațiilor furnizate de șoferi, trei mașini au intrat in coliziune frontala. Traficul pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș, se desfașoara cu restricții de viteza La fața locului au ajuns…

- UPDATE ora 20:40 – Una dintre cele cinci persoane ranite in accidentul rutier produs joi seara, pe drumul national DN2, intre localitatile Focsani si Garoafa, a decedat, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de biroul de presa al IPJ Vrancea. Persoana decedata este o tanara in varsta de 25 ani.…

- O șoferița s-a angajat într-o depașire hazardata pe centura Apahida, iar în urma accidentului rezultat au fost ranite doua persoane. ”Femeia care se afla la volan a facut manevra de depașire neregulamentara a unui autocar. Nu a pastrat o distanța…

- Cursa nebuna a unui sofer beat soldata cu 3 masini avariate si 4 persoane traumatizate. Un conducator auto a facut prapad pe cateva strazi din sectorul Rascani, in aceasta dimineata.

- Accidentul a avut loc in localitatea Razvad, iar reprezentantii Politiei Judetene Dambovita spun ca doua autoturisme s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza ca un sofer nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. In urma impactului violent, unul dintre autovehicule s-a rasturnat pe o…