Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost lovit de o masina pe o trecere de pietoni din Capitala. Martorii oculari au surprins in imagini momentul dramatic.La fata locului au intervenit medicii, iar victima a fost transportata la spital.

- Ieri, un sofer din Capitala a ajuns cu masina intr-un pilon de electricitate, dupa ce a tamponat un alt automobil. Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Cutremurator! Imagini accident cumplit. O eleva a murit dupa ce a cazut dintr-un microbuz școlar.foto O copila, care circula cu un microbuz școlar, a cazut in ca in timp ce acesta era in mers. Incidentul s-a petrecut la Zalau, cand copiii se intorceau acasa de la școala. Copiii din microbuz au inceput…

- EURO 2020 poate sa bata la usa! Cel putin asta spun autoritatile, care dau asigurari ca modernizarea a trei stadioane din Capitala si linia de tren Aeroportul Otopeni - Gara de Nord vor fi gata la...

- Un barbat de 32 de ani a fost accidentat mortal, in aceasta dimineața, pe o trecere de pietoni din București. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de polițiști, dupa ce la fața locului a ramas o placuța de inmatriculare a mașinii implicate in accident. "In jurul orei 04.40, la…

- Mitsubishi a publicat primele imagini și detalii referitoare la viitorul ASX. SUV-ul constructorului japonez va putea fi admirat in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in 5 martie. Actualul Mitsubishi ASX a fost lansat in 2009, iar in tot acest timp a…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre polițiști, pentru a fi audiat la Secția 4 de Poliție din Capitala.

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor. Doctorul Ionescu a dat exemplu cazul unei femei care a ajuns la Sectia de Chirurgie Plastica pe care o conduce la un spital din Capitala.…