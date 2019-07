Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a publicat in vederea dezbaterii publice un proiect prin care pentru Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara se propune achiziționarea unui sistem integrat pentru controlul de securitate in valoare de 52,91 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 11,4 milioane…

- Aproximativ 41.000 de fermieri din sectorul vegetal ar putea beneficia de peste 82,3 milioane de euro de la bugetul de stat dupa ce Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o Hotarare prin care se stabilesc plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018.…

- Cel mai mare producator de ingrasaminte chimice din Romania, Azomures, a anuntat ca isi va inchide portile timp de o luna pentru revizia generala a echipamentelor, incluzand inspectia interna a depozitului de amoniac si inlocuirea unor echipamente, in cadrul unui proiect amplu de investitii, in valoare…

- Peste 150 de angajati ai Metrorex au participat, marti, la un protest in fata Ministerului Transporturilor, organizat de Uniunea Sindicatelor Libere Metrou (USLM), motivul principal fiind lipsa dialogului social din partea conducerii Ministerului Transporturilor in relatia cu angajatii de la metrou.…

- Dupa ce s-a scurs mai bine de o treime din an, Timisoara are, in sfarsit, un buget pe 2019. In plenul de marti al Consiliului Local nu au lipsit... The post A fost aprobat bugetul Timisoarei pe acest an. Din cele 974 de milioane de lei, 247 sunt prevazute pentru dezvoltarea urbei appeared first on Renasterea…

- ARAD. Un drum care era necesar prinde, usor, contur. Este vorba despre o sosea care sa lege autostrada Arad-Timișoara de DN 69, drumul national care leaga cele doua orase. Acest proiect a fost adus in discutie de ceva vreme, dar Ministerul Transporturilor a reusit doar acum sa faca primii…

- Cel mai mare aeroport din tara ramâne Henri-Coada (Otopeni), care a fost tranzitat anul trecut de peste 13 milioane de oameni, mai mult cu aproape 8% fata de anul precedent. Locul secund a fost ocupat de Aeroportul International “Avram Iancu” din Cluj-Napoca, aerogara care…

- Bugetul propriu al judetului Salaj si al institutiilor subordonate Consiliul Judetean (CJ) a fost aprobat marti – 16 aprilie de consilierii judeteni. Cu impotriviri din partea consilierilor opozitiei, proiectul privind bugetul judetului pentru anul 2019 este de 235.500,5 mii lei. La partea de cheltuieli,…