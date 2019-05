Dotări de casă nouă. Renovarea Muzeului Dosoftei e aproape gata Proiectul de restaurare - care a inclus refacerea instalatilor termica si electrica, inlocuirea ferestrelor, restaurarea tamplariei din stejar etc. - costa 3,67 milioane de lei, finantarea fiind asigurata prin fonduri europene. Dupa finalizarea lucrarilor, executate de Iasicon, firma care asigura si o garantie de 5 ani pentru ele, urmeaza dotarea muzeului. Ieri, pe platforma electronica de achizitii publice a fost afisat anuntul prin care CJ pune la bataie suma de 386.160 de lei p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IGSU a receptionat, vineri, sase automacarale cu brat ridicator si platforma pentru transport, accesorii si materiale, achizitionate prin proiectul ''Multirisc'' - modul I, in vederea cresterii capacitatii de reactie si raspuns in cazul situatiilor de urgenta. "Cele sase…

- Doua firme ale lui Ion Țiriac intenționeaza sa investeasca peste 20 de milioane de euro intr-un complex rezidențial in Padurea Baneasa. Este vorba despre un PUZ despre care deputatul Nicușor Dan susține ca ar fi construit in mod ilegal. Potrivit acestuia, terenul din Padurea Baneasa nu este unul construibil. Proiectul…

- Proiectul a fost demarat cu o intarziere de un an și are ca obiectiv cresterea competentelor multidisciplinare in cazul a 400 de medici și asistenți medicali. Copiii cu boli rare vor avea, in viitorul apropiat, șansa de a beneficia de o mai buna ingrijire medicala, in urma unui program de instruire…

- Initiativa cetateneasca "Oameni noi in politica" a ajuns in Parlament. USR a depus la Senat cele 140.000 de semnaturi, dintre care au fost validate 120.000, de catre primarii, pentru sustinerea unui proiect de reforma a legislatiei electorale, care vizeaza alegerea primarilor in doua tururi, eliminarea…

- Girocul vrea sa scape de traficul din localitate și a depus un proiect pe PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurala prin care se acorda fonduri nerambursabile de la UE și Guvernul Romaniei. Proiectul „Realizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Giroc” vizeaza construirea…

- OMV Petrom isi doreste foarte mult sa continue proiectul de gaze din Marea Neagra, insa, deocamdata, nu se intrunesc conditiile necesare pentru a fi luata decizia de a merge mai departe, a declarat, miercuri, Christine Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta pe teme energetice. "Marea…

- Dupa ce nicio firma nu a putut sa depuna oferta potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice, licitația pentru reabilitarea Centrului Nou a fost anulata. Proiectul de reabilitarea zonei centrale are valoarea de 10 milioane de euro. Acest proiect vizeaza modernizarea Centrului Nou, adica reconfigurarea…

- In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se mobilizeaza in acțiunea: O jucarie pentru fiecare, inițiata in urma cu cațiva ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare și atragere a…