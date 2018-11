Stiri pe aceeasi tema

- Dependenții de alcool considera ca licoarea lui Bachus ajuta la uitarea experiențelor traumatizante, reduce starea de tristețe generata de experiențele umilitoare. Majoritatea consumatorilor nu știu faptul ca alcoolul nu vindeca problema, ci mai degraba o ascunde. La femei lucrurile sunt puțin mai grave…

- O analiza prezentata de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi arata efectele devastatoare ale alcoolului asupra psihicului uman, dar si cresterea alarmanta a numarului de persoane dependente de acest drog legal.

- Ultima decizie, data joi, 8 noiembrie, de Curtea de Apel Iasi, a respins apelul intentat de Institutul de Psihiatrie „Socola", dupa ce Adriana Taraboanta castigase procesul si in prima instanta. Astfel, „Socola" trebuie sa ii plateasca toate salariile restante de cand a fost data afara si, mai mult,…

- Mirela Popeanu, asistenta medicala de la Institutul de Psihiatrie „Socola" care a fost concediata dupa ce a facut o serie de dezvaluiri din interiorul spitalului, a castigat procesul, si astfel va putea reveni la locul de munca, urmand sa i se plateasca si despagubiri. Mirela Popeanu a castigat la Curtea…

- Unitatea medicala organizeaza zilele acestea un simpozion cu participare internaționala, pentru a marca implinirea a 100 de ani de cand a trecut in administrarea statului. Astazi a debutat la Iași un simpozion la care participa specialiști din țara și din strainatate, dedicat implinirii a 100 de ani…

- Scene șocante intr-o comuna din județul Iași. Un barbat beat și cu anumite probleme psihice s-a dus peste mama sa, in varsta de 70 de ani, și a violat-o, a anunțat bzi.ro . Intr-o prima faza, batrana in varsta de 70 de ani a spus ca baiatul ei, Mihai Olaru, in varsta de 23 de ani, a violat-o, apoi și-a…

- Fostul om de afaceri din municipiul Petroșani, Alin Simota a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Potrivit rechizitoriului, acesta ar fi folosit acte false pentru a obține un contract de lucrari de la Ministerul Dezvoltarii. Contractul viza modernizarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului…

- Consiliul Județean (CJ) Vaslui va cheltuit 20,3 mii lei pe echipamente IT și licențe, in cadrul unui proiect cu nume foarte pretențios, “Etica și integritate”. Cum se capata și menține etica și integritatea prin calculatoare și imprimante e o intrebare la care numai cei care au facut proiectul ar putea…