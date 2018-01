Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Valencia si FC Sevilla au obtinut victorii, miercuri, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupeo Spaniei. Valencia a invins Deportivo Alaves, pe teren propriu, scor 2-1. Au marcat Guedes ’73 si Moreno ’83 pentru invingatori, respectiv Sobrino ’66 pentru Alaves. In minutul 78, de la oaspeti…

- Societatea Romana de Radiodifuziune a castigat dreptul de transmisie radio a meciurilor din Liga I Betano pentru sezonul 2018-2019, anunta Liga Profesionista de Fotbal.SRR a fost singura institutie media care a depus o oferta pentru achizitionarea acestor drepturi si in urma evaluarii acesteia…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belgianca Elise Mertens cu 6-1, 4-6, 6-3, sambata, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.

- Ieri, a avut loc la arena "Margaret Court" din Melbourne, stabilirea tablourilor de simplu de la primul turneu de Grand Slam a anului. Invitati speciali au fost Roger Federer si Maria Sarapova si, pentru ca prezenta rusoaicei a starnit multe suspiciuni din cauza trecutului sau, decizia impune o explicatie.…

- Sam Sunderland a cazut in etapa a patra, intr-o groapa, in deserul peruan Ica, in timp ce cauta un punct de control. Potrivit managerului echipei KTM, Alex Doringer, britanicul a mai mers inca cinci kilometri, inainte de a abandona din cauza durerilor la spate si a faptului ca nu isi mai simtea picioarele.…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, va evolua cu americanca Alison Riske, locul 89 WTA, in sferturile de finala ale turneului de la Hobart, cu premii de 250.000 de dolari.Riske a ajuns in aceasta faza, dupa ce a beneficiat de retragerea jucatoarei belgiene Kirsten Flipkens, locul 73 WTA, care…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova. Din cauza ploii care a cazut la Shenzhen, finala a fost mutata in sala, nefiind transmisa la TV…

- Finalele de simplu si dublu ale turneului WTA de la Shenzhen (China), in care va evolua Simona Halep, respectiv perechea Irina Begu/Simona Halep, au fost amanate din cauza ploii si mutate in sala.

- Finalele de simplu si dublu ale turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, in care va evolua romanca Simona Halep, numarul unu mondial, respectiv perechea Irina Begu Simona Halep, au fost amanate din cauza ploii si mutate in sala.Finalele au fost amanate succesiv…

- Finalele de simplu si dublu ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, in care va evolua romanca Simona Halep, numarul unu mondial, respectiv perechea Irina Begu/Simona Halep, au fost amanate din cauza ploii si mutate in sala. Finalele au fost amanate…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Ieri, FaZe Clan și-a asigurat un loc intre primele trei echipe ale acestui an, caștigand al patrulea turneu de anul acesta. Finala Esports Championship Series Season 4 a reprezentat, totodata, și a noua finala in care a jucat in acest an. Este și a doua finala Esports Championship Series la care…

- Finalele nu se joaca, se caștiga. Tocitul dicton fotbalistic a fost dus la rang de lege de Real Madrid, cand e vorba de un trofeu internațional. La Abu Dhabi, trupa lui Zidane a caștigat a 12-a finala consecutiva. Din 2002, de la a 9-a Liga a Campionilor, prima Supercupa a Europei și Cupa Intercontinentala,…

- Kayserispor s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Turciei la fotbal. Continua perioada de aur pentru Șumudica și ai lui. In 16-imile de finala, Kayserispor a trecut, in deplasare, de Eyupspor, scor 2-0 (Deniz Turuc – 49 și Geoffrey Mujangi Bia – 74). ”Șumi” și-a menajat oamenii de baza, astfel…

- Weekend-ul s-a incheiat și o competiție de Heroes of the Storm, una care se defașura la Beijing de la sfarșitul lunii trecute, Heroes of the Storm Gold Club World Championship 2017. Ea a fost caștigata de echipa sud-coreeana KSV Black, o echipa inființata la inceputul lunii noiembrie și care…

- Ieri s-a incheiat CWL Dallas Open 2018, prima competiție a sezonului 2018, in cadrul careia s-a jucat Call of Duty: WWII in sistem 4v4. Concursul s-a incheiat cu victoria celor de la Team Kaliber, care in finala a trecut de Splyce cu 3-2. Team Kaliber obține astfel prima sa victorie la o competiție…

- Revolution Festival este din nou pe lista scurta a European Festival Awards. Anul trecut, evenimentul a fost nominalizat la doua categorii: Best New Festival și Best Small Festival. „Anul acesta, Romania este bine reprezentata la European Festival Awards pentru ca alaturi de Revolution Festival, printre…

- Dupa cum ea de așteptat, in finala ESL Pro League Season 6 s-au intalnit SK Gaming și FaZe Clan. Cele doua echipe se mai intalnisera in cadrul altor patru turnee finale de anul acesta: Esports Championship Series Season 3, ESL One Cologne 2017, IEM Sydney 2017, și ELEAGUE Major Atlanta 2017. Și de…

- Și competiția de CS:GO a avut o finalitate destul de previzibila, Gambit eSports caștigand finala in fața TyLoo cu 3-0. Gambit caștiga astfel al treilea turneu pe anul acesta și primul dupa o perioada de aproape cinci luni in care nu a mai caștigat nimic – ultimul turneu caștigat a fost PGL…

- Și OG a inregistrat prima victorie la un turneu final dupa mai mult de opt luni in care nu a caștigat nimic – ultima victorie a fost cea de la The Kiev Major 2017. OG a trecut in finala MDL Macau de TnC Pro Team cu scorul de 2-0. Ea a avut oportunitatea sa-și ia și revanșa in fața Natus Vincere…

- Team Empire a caștigat competiția de Dota 2 din cadrul ROG Masters 2017 dupa ce, in finala, a trecut cu greu de OpTic Gaming, cu 3-2 la general. Este prima competiție caștigata de Team Empire anul acesta ruso-ucreaineana. Pentru OpTic Gaming, chiar daca s-a incheiat cu o infrangere, aceasta…

- FCSB si-a asigurat pana acum 6,7 milioane de euro de la UEFA, astfel: - participare play-off Champions League: 3 milioane euro; - calificare in grupele UEFA Europa League: 2,6 milioane euro; - victorii in grupe: 1,1 milioane de euro (360.000 euro pentru fiecare victorie).…

- La trei ani de la moartea lui Catalin Chelu, iubitele si mama acestuia au inceput nu mai putin de 400 de procese pentru impartirea banilor. Totul a pornit, se pare, de la faptul ca apropiatul lui Sorin Ovidiu Vantu a lasat in urma 10 copii care au dreptul la cate o parte din averea impresionanta…

- Team Secret a caștigat prima competiție din acest an, dupa ce in finala Dreamleague Season 8 a trecut de Team Liquid cu 3-0. Cele doua echipe se intalnisera și in finala upper bracket, intalnire de asemenea caștigata de Secret. Echipa a reușit astfel sa caștige prima finala, asta dupa ce in iunie…

- A inceput inregistrarea pentru selectia nationala Eurovision 2018. Cei care-si doresc sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona isi pot depune dosarele pana pe 15 ianuarie. Finala nationala va avea loc pe 24 februarie, iar etapele internationale vor avea loc pe 8, 10 si 12 mai, transmite IPN.

- Tot ieri, in Jonkoping, Suedia, ca parte din DreamHack Winter 2017 s-a dat startul și playoff-urilor Dreamleague Season 8, dupa prima zi Infamous Gaming și Fnatic fiind primele echipe eliminate din competiție. Intre timp, Team Secret și Team Liquid și-au asigurat locurile in finala upper bracket,…

- Și Midas Mode a ajuns la capat, conferința europeana fiind caștigata de OpTic Gaming, iar cea nord-americana de Team Liquid. Pentru OpTic Gaming aceasta este prima victorie de la inființarea echipei, lucru care nu s-a petrecut cu foarte mult timp in urma. Practic, echipa cu componența europeana și…

- Weekend-ul acesta, Copenhaga a fost gazda unei noi competiții de CS:GO, BLAST Pro Series. Aceasta a fost caștigata de SK Gaming, care ajunge astfel la a opta victorie intr-un turneu major anul acesta. SK Gaming s-a intalnit in finala cu Astralis, o echipa cu care s-a intalnit – și de…

- Nexus Games Europe 2017, o competiție de Heroes of the Storm care s-a desfașurat pe națiuni, s-a incheiat ieri cu victoria Poloniei. Aceasta a trecut in finala de Suedia cu 3-1. Rezumatul playoff-urilor: Imparțirea premiilor: The post HotS: Rezultatele Nexus Games Europe 2017 appeared first on ComputerGames.ro…

- Marea campioana a Constantei si a Romaniei, Catalina Ponor, a spus adio gimnasticii competitionale, cu ocazia competitiei la care a participat in Mexic, ultima din cariera sa."Mexic destinatia finala a carierei Azi noapte, Catalina Ponor a concurat pentru ultima data in cariera, castigand trei medalii…

- Are 15 ani și este la un pas sa fie declarata „Vocea Portugaliei”. O tanara originara din Tatarani, Dambovița, a Post-ul O tanara dambovițeanca a ajuns in finala Vocea Portugaliei, cu melodia „Copacul” a lui Aurelian Andreescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2017: Filmarile celui de-al patrulea sezon din „Chefi la cutite” s-au incheiat, iar prezentatoarea Gina Pistol se pregateste deja pentru noul proiect, reality-show-ul „Asia Express”. Sursele noastre spun ca, de data aceasta, Sorin Bontea ar fi chef-ul castigator, acesta…

- Cloud9 a caștigat iBUYPOWER Masters 2017 dupa ce, in finala, a trecut de Renegades cu 2-0 la general. Cele doua echipe se mai intalnisera și in faza grupelor, dar acel meci s-a incheiat cu victoria celei din urma. Cloud9 a caștigat astfel al doilea turneu de anul acesta, dupa DreamHack Denver 2017,…

- Echipa rusa ForZe a caștigat competiția de CS:GO a IeSF World Championship 2017 dupa ce, in finala, a trecut de romanii del a Nexus Gaming cu scorul de 2-1. Este prima competiție caștigata de forZe de la reintrarea ei in circuitul profesionist, din luna iulie a acestui an. Este totodata și prima…

- Belarus – SUA, finala Fed Cup. Sportivele din America vor sa caștige trifeul dupa 17 ani. Fara surorile Williams, dar cu Sloane Stephens, echipa feminina de tenis a Statelor Unite spera sa puna capat unei lungi secete in finala Fed Cup, cu Belarus (fara vedeta sa Victoria Azarenka), sambata și duminica…

- Renegades este caștigatoarea StarLadder i-League Invitational Season 2 in urma victoriei cu 2-0 din ultimul meci din meciul jucat cu cei de la Virtus Pro. StarLadder i-League Invitational Season 2 a devenit astfel prima competiție majora caștigata de Renegades de la inființarea ei in 2015. Iar…

- Și AMD Sapphire Dota Pit Minor s-a incheiat, aceasta fiind caștigata de Team Liquid, care in ultimul meci a intalnit Vici Gaming, o echipa cu care se mai intalnise – și de care trecuse – și in finala caștigatorilor. Liquid a caștigat competiția fara sa cedeze macar o runda, și a ajuns…

- Samsung Galaxy a caștigat finala celei mai importante competiții de League of Legends a anului, trecand de SK Telecom T1 destul de ușor, cu 3-0 la general. Ea și-a luat astfel revanșa pentru finala pierduta anul trecut in fața aceleiași echipe, cu 3-2. Samsung Galaxy se afla la a doua ediție de Worlds…

- Coreea de Sud a caștigat Overwatch World Cup 2017, dupa o finala jucata cu Canada și incheiata cu 4-1 in favoarea celei dintai. Este a doua ediție consecutiva – din tot atatea – caștigata de Coreea de Sud. Prima a fost caștigata dupa o finala in care s-a impus cu 4-0 in fața Federației…

- Americanul Jack Sock și sarbul Filip Krajnovic vor disputa finala turneului masculin de tenis de la Paris-Bercy, competiție de categoria Masters 1.000 ATP, dotata cu premii totale de 4,273 milioane de euro. Sâmbata, în semifinale, Sock, numarul 22 mondial, s-a impus în…

- Tehnicianul Didier Deschamps va ramane la conducerea selectionatei Frantei pana in 2020, a anuntat presedintele federatiei franceze, Noel Le Graet. In varsta de 49 de ani, Deschamps conduce nationala Frantei din 2012.El a dus echipa in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din 2014 si apoi…

- Deși a pierdut finala EPICENTER 2017, weekend-ul acesta nu a fost complet compromis pentru Virtus Pro, care a caștigat ESL One Hamburg 2017. In finala Virtus a trecut de Secret cu 2-0, in ceea ce a reprezentat a doua intalnire dintre cele doua echipe in finala unei competiții de anul acesta. Prima…

- SK Gaming a caștigat finala mare a competiției de CS:GO EPICENTER 2017 dupa ce, in finala, a trecut de Virtus Pro cu 3-2 la general. Anterior finalei mari a avut loc și meciul dintre Astralis și G2 eSports pentru stabilirea ocupantelor pozițiilor trei și patru, intalnire incheiata cu victoria celei…

- Ajunsa la 37 de ani, Venus Williams este precum vinul de calitate - isi mareste valoarea odata cu trecerea timpului. Americanca a practicat un tenis incantator impotriva Carolinei Garcia si a reusit sa se califice in finala Turneului Campioanelor, dupa un meci epuizant de doua ore si 29 de minute (scor…

- CSU Craiova, formatie aflatape locul 3 in Liga I, s-a impus fara emotie la Brasov pe „Tineretului” in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sf. Gheorghe cu 2-0 (1-0), intr-un meci contand pentru 16-imile de finala ale Cupei Romaniei. Golurile victoriei oltenilor in acest meci au fost marcate de Mitrita (min.27)…

- Mineski pare sa dea de o dovada tot mai buna de forma, asta dupa, in urma cu doar o saptamana, a obținut un loc doi la StarLadder i-League Invitational Season 3, pentru ca acum sa caștige PGL Open Bucharest. Este practic prima competiție majora caștigata de aceasta echipa, nu doar anul acesta, ci…

- Cloud9 a reușit sa caștige primul turneu final la care a luat parte anul acesta, dupa ce, in finala, a trecut de nemții de la BIG cu 2-0. In ce-o privește pe BIG, aceasta este a doua finala DreamHack pierduta anul acesta, dupa cea a DreamHack Leipzig 2017. Rezumatul playoff-urilor: …