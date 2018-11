Stiri pe aceeasi tema

- "Urmare a solicitarii Biroului permanent, am realizat o evaluare preliminara (...) Noi vom propune Biroului permanent audierea domnului Tariceanu pentru martea viitoare, adica la proxima sedinta a Comisiei juridice", a anuntat marti Robert Cazanciuc. De asemenea, membrii Comisiei juridice…

- Fostul sef al Cancelariei lui Calin Popescu Tariceanu, in mandatul de prim-ministru, Dorin Marian, a fost achitat in dosarul in care era cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa in legatura cu retrocedarea unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Regale Baneasa. Procurorii DNA Brasov incepusera…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, joi, contestatia formulata de Carmen Adamescu si au inlocuit masura arestului la domiciliu cu controlul judiciar. Procurorii o acuza pe Carmen Adamescu de delapidare, prejudiciul fiind de peste 40 de milioane de lei.

- DIICOT a anunțat vineri clasarea cauzei ce o viza pe Viorica Dancila și in care erau cercetate infracțiuni de inalta tradare, pe motiv ca fapta nu exista. Plangerea era facuta de Ludovic Orban.Procurorii DIICOT au clasat joi dosarul care o viza pe Viorica Dancila și in care erau cercetate…

- Procurorii care realizeaza ancheta din dosarul portii de la intrare in Timisoara, prabusita peste un tanar de 24 de ani, care a si murit, au solicitat realizarea unei expertize tehnice. Concluziile expertilor arata nereguli grave in reabilitarea portii, care s-a facut in 2015.

- Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare au dispus, in ziua de 20 septembrie 2018, in cauza privind evenimentele violente din zilele de 10 și 11 august 2018 produse cu ocazia mitingului organizat in zona Piata Victoriei…