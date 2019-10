Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, i-a atacat dur pe procurorii DIICOT in felul in care gestioneaza Cazul Caracal. In fața romanilor din Atena stranși intr-o reuniune electorala a PNL, acesta s-a declarat ”cutremurat” de modul in care cei care coordoneaza ancheta au ințeles…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), Gino Iorgulescu, este in continuare internat in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. Starea lui Mario Iorgulescu ramane neschimbata, el fiind in continuare in stare grava, potrivit unor surse medicale, informeaza Mediafax.…

- Procurorii DIICOT au retinut patru persoane, printre care se afla si un cetatean german, in dosarul in care o grupare este acuzata ca a obligat tineri germani sa execute munci epuizante in gospodariile unor localnici, sub pretextul unui asa-zis "program de reeducare". Potrivit unor oficiali din DIICOT,…

- Audierea lui Gheorghe Dinca ar fi intrerupta din 10 in 10 minute, potrivit Romania TV. Gheorghe Dinca ar refuza sa raspunsa intrebarilor de la DIICOT Central, refuzand cooperarea cu anchetatorii. Dosarul tragediei din Caracal a fost preluat de la DIICOT Craiova de catre Structura Centrala.…

- Urmare a comunicatului din data de 26.07.2019, Biroul de Informare și Relații Publice aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele : La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. și a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G. 78/2016, Direcția…

- In cursul nopții, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT.Potrivit surselor citate, suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata și condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu și-a recunoscut faptele,…

- Operațiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața, pentru destructurarea unei rețele specializata in contrabanda cu țigari – au fost efectuate un numar de 21 de perchezitii domiciliare, 13 pe raza judetului Arad si 8 pe raza judetului Timis, urmand a fi puse in executare mandate de aducere emise…