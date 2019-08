Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Pavel Midrigan a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre acțiunile Procuraturii Generale in contextul inițierii unei urmariri penale pe faptul uzurparii puterii in stat de catre fostul partid de guvernamant. Avocatul considera ca procurorii in Moldova niciodata nu au instrumentat asemenea…

- Procuratura Generala a pornit urmarirea penala pe faptul uzurparii puterii de stat. "Prin ordonanta Procurorului General - interimar, Dumitru Robu, astazi, a fost dispusa initierea unei cauze penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 7 – 14 iunie

- Prin ordonanta Procurorului General - interimar, Dumitru Robu, astazi, a fost dispusa initierea unei cauze penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 7 – 14 iunie 2019, de catre fosta guvernare a Republicii Moldova.

- Prin ordonanta procurorului general interimar, Dumitru Robu, a fost dispusa initierea unei cauze penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 7 – 14 iunie 2019, de catre Partidul Democrat din Moldova, condus la acea vreme de Vlad Plahotniuc, in baza unui denunt depus de ministrul de Interne,…

- Procuratura Generala din Republica Moldova susține ca nu va porni urmarirea penala in baza denunțului depus acum o luna de Andrei Nastase, ministru de interne și lider al PPDA pentru ca nu exista fapta infracțiunii de "uzurpare a puterii de stat", transmite Radio Chișinau.

- Ministrul de Interne a venit cu o reacție dupa ce Procuratura Generala a refuzat pornirea urmaririi penale in baza denunțului sau. In acest sens, Andrei Nastase l-a avertizat pe procurorul general interimar, Igor Popa, ca este in vigoare Hotararea Parlamentului cu privire la captivitatea statului și…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat miercuri ca el nu poate, in calitatea pe care o are, sa ceara urmarirea penala a lui Calin Popescu-Tariceanu "sicane", "actiuni facute pe protocoale", "dupa zece...

- Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a spus, miercuri, ca a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru constituire de grup infractional organizat si tentativa de omor dupa plangerea fostului ministru Doina Pana. "Organele de politie din cadrul Directiei de investigatii criminale a IGPR au formulat…