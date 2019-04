Dosarul unui medic anestezist acuzat de mită: un nou termen Doctorul anestezist a fost condamnat in prima instanta la patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, si va trebui sa se prezinte din nou in instanta in data de 15 mai. El a fost judecat pentru fapte ce ar fi fost comise in perioada 18 martie - 3 iunie 2016, atunci cand, in virtutea functiei, ar fi pretins si primit mita de la mai multi pacienti, pentru efectuarea unor examene RMN si interpretarea lor. Moldovanu ar fi pretins intre 250 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

