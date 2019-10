"El trebuie sa depuna marturie pentru a explica de ce a inteles atat de prost conversatia mea ucraineana", a notat pe Twitter presedintele american, citeaza Agerpres.

Acest avertizor de integritate si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca presedintele american i-a cerut omologului ucrainean, in timpul unei discutii telefonice care a avut loc la 25 iulie, sa-l ancheteze pe potentialul contracandidat al lui Trump in alegerile prezidentiale din 2020, Joe Biden.

Democratii au declansat o investigatie pentru a constitui un dosar de punere sub acuzare (impeachment) a presedintelui…