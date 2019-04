Dosarul Revoluţiei. Procurorii explică: Teroriştii NU au existat Tehnici militare de diversiune aplicate la Revolutie pentru a convinge pe civili si militari ca puterea nou instaurata salveaza tara de ultimele zvacniri ale regimului dictatorial. Asta spun procurorii militari care au trimis in judecata dosarul la aproape 30 de ani de la violentele in care au murit sau au fost raniti mii de oameni. Magistratii descriu, in documentele trimise la Curtea suprema, toate tehnicile de dezinformare folosite, care au dus la panica, neincredere si ucideri necontrolate. Iar dusmanul poporului, asa-numitul terorist, a fost o inventie perfida, explica acum Parchetul militar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

