- Soția fostului șef al Nissan, Carlos Ghosn, a parasit Japonia și a zburat la Paris pentru a cere Guvernului francez sa faca mai mult pentru a-l ajuta pe soțul ei, a scris duminica site-ul agenției Reuters, care citeaza Financial Times, potrivit Mediafax.Procurorii japonezi l-au arestat pe…

- Ambasada Statelor Unite la București a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca punerea sub control judiciar, interdicția de a parasi țara și a vorbi cu presa in cazul Laurei Codruța Kovesi sunt actiuni care „incalca principiile democratice si par sa aiba forma unei hartuiri judiciare”. „Suntem foarte…

- Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție ii aplica lovitura dupa lovitura Laurei Codruța Kovesi. Dupa ce a primit interdicția de a parasi țara și de a vorbi public despre dosarul in care este ancheta, acum Kovesi este eliminata și din Parchetul General. In ordonanța de impunere a controlului…

- Laura Codruța Kovesi a ajuns, joi dupa pranz, la Sectia de investigare a magistratilor, unde este audiata din nou. Fostului procuror-sef DNA i-au fost deschise doua dosare de catre procurorii acestei Sectii, unul referitor la aducerea in tara a lui Nicolae Popa si altul privindu-i pe procurorii DNA…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatului HORNEGGER JOSEF, la…

- Presedintele de onoare al PSD, fost sef al statului in doua mandate, Ion Iliescu implineste, duminica, 89 de ani. Cu acest prilej, Partidul Social Democrat a transmis un mesaj, pe pagina oficiala de Facebook, in care arata ca Iliescu a fost "singurul presedinte cu adevarat echilibrat". PSD da un citat…

- Imaginile socante in care fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu bate un copil de 2 ani la cresa in care lucra ca ingrijitoare au fost facute publice. Procurorii au incheiat ancheta si au trimis-o pe femeie in judecata. Parintii copilului cer si daune: 500 de mii de euro.

- Procurorii anticorupție au finalizat urmarirea penala și au expediat instanței de judecata spre examinare, cauza penala pe faptul savarșirii infracțiunii de spalare de bani in proporții deosebit de mari, in care este invinuit un fost prim-ministru. Potrivit Ziarului de Garda este vorba de Vlad Filat.