“Dosarul Revolutiei”. Lazar cere aviz de la Cotroceni pe numele lui Iliescu, Roman si Voican-Voiculescu

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații, prev. de art. 439 alin.…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “Procurorul general al…

- In completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulata generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentata de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare si relatii publice este abilitat…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- Ambetat de-a dreptul sau numai de viziunea lui ca premier, Ludovic Orban l-a pocnit pe Iohannis exact ca o iapa naravasa. Cu picioarele din spate, dandu-l de-a berbeleacul pe miristea politicii. O lovitua atat de mestesugita nici PSD nu i-o putea da Marelui El de la Cotroceni. Anuntul zgomotos al cantaretului…

- Spre deosebire de actualul lider de la Cotroceni care, pe fondul recentei vizite in Romania a sefului statului sarb spunea ca nu crede ca “este treaba presedintilor, personal, sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, fostul presedinte Basescu lasa sa se inteleaga ca, daca ar mai fi fost…

- "Am documentele. Procesul verbal prin care mi-a ridicat in mod abuziv si ilegal arhiva notarului public, care e arhiva statului roman, ordonanta de dispunere a controlului judiciar fata de mine prin care mi-a interzis sa parasesc orasul Ploiesti si zona Ploiesti-Bucuresti ca nu am avut voie sa ma deplasez…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Ministrul Justitiei n-a lasat sa treaca multa vreme pana sa clarifice un aspect mentionat de catre seful statului, in mesajul transmis cu prilejul bilantului Parchetului de pe langa Inalta Curte. Mai precis, Tudorel Toader a reactionat cat se poate de rapid cand a fost vorba de un aspect pe care a tinut…

- Procurorul sef DNA a declarat, marti dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- Dupa intrevederile avute, pana in cursul dupa-amiezii, cu primii patru oameni in statul roman – liderul de la Cotroceni, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul si cu ministrul Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a iesit in fata presei cu detalii despre…

- In prezenta sefului statului, a procurorului general Lazar, dar si a sefului DIICOT, la Cercul Militar are loc sedinta de prezentare a raportului de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe 2017. Cu putine minute inainte de ora 11, seful statului a ajuns la eveniment si a facut cateva scurte…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Procurorul general al Romaniei a dispus in 21 februarie efectuarea unui control la toate parchetele din țara, la DNA și DIICOT. Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curțile de apel, prin procurori desemnați vor efectua controalele, in timp ce la DNA și DIICOT – de controale se vor ocupa…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi seara, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca “nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi”. “Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Imaginile aparute in presa , cele filmate de politisti in timpul descinderii, dar si actele care indicau adresa exacta trebuiau la care trebuiau sa ajunga mascatii sunt acum verificate de sefii celor care nu au stat prea mult pe ganduri si au intrat peste locatarii unui apartament dintr-un bloc din…

- Vizita primului ministru la Bruxelles este primul examen politic al doamnei Dancila. A fost primita ca un novice, cu sfaturi și atenționari discrete. Juncker nu a rezistat sa nu faca un spirit de gluma, menționand ca este al cincilea premier roman pe care il primește și ca spera sa fie și ultimul STOP ținut,…

- Pe fondul celor aparute in presa in ultima perioada, Ministerul Public a anuntat, in cursul dupa-amiezii, ca procurorul general Lazar a cerut, miercuri, sa se faca verificari la nivelul tuturor unitatilor de Parchet. Ordinul dat de procurorul general presupune efectuarea unui control de catre sefii…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Începe procesul Mineriadei. Înalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa înceapa marti judecarea în camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Protest la Palatul Cotroceni, pentru anchetarea lui Kovesi. Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera”…

- Dupa ce seful statului facuse referire, in cadrul conferintei de presa sustinute seara trecuta, la faptul ca joi dupa-amiaza premierul si seful PSD-ului fusesera la Cotroceni, Viorica Dancila a dat, la randul sau, cateva detalii cu privire la subiectele discutate, mentionand ca ministrul Toader a iesit…

- Intrebat in aceasta privinta, seful statului a raspuns – in cadrul conferintei de presa sustinute joi seara, la Cotroceni -ca nu vede, la momentul de fata, motive pentru a face un astfel de pas in ceea ce o priveste pe sefa DNA. Totodata, presedintele a facut referire la o viitoare discutie cu ministrul…

- Pe langa faptul ca si-a reiterat sustinerea pentru activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, spunand ca “niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea acestei Directii”, cu referire la episoadele recent aparute in spatiul public, presedintele a adus in atentia…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in ultimele zile in mass-media, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, transmite mai multe precizari, prin intermediul unui comunicat de presa: "- dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Aflat chiar langa presedintele roman, seful Comisiei Europene a lansat un avertisment, raspunzand unei intrebari in privinta MCV-ului, pe fondul modificarilor aduse legilor Justitiei. “Daca legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Useristii se reunesc in sedinta, peste aproximativ o ora, pentru a decide cu ce mandat vor merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni. “Il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in Opozitie”, a transmis Dan Barna, liderul Uniunii Social…

- Analistul Radu Magdin afirma ca in momentul de fata PSD arata ca nu isi poate pastra un premier mai mult de sase luni, indiferent care este propunerea cu care Liviu Dragnea se va duce la Cotroceni, crescand masa de manevra a presedintelui Iohannis cu privire la nominalizarea viitorului sef al Executivului.…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis luni Agerpres,…

- Vorbindu-le profesorilor, cercetatorilor, dar si elevilor si porfesorilor prezenti, miercuri, la un eveniment gazduit de Cotroceni, in cadrul caruia s-au decorat mai multe institutii de invatamant, seful statului a adus in discutie faptul ca, in opinia asa, “se discuta inca prea putin despre invatamant…

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…