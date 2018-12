Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, inculpati pentru infractiuni contra umanitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordonanta din 18.12.2018, procurorii din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul penal intitulat generic „Revolutia Romana din decembrie 1989”, au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu…

- Pe data de 7 noiembrie 2018, Thierry Portes si Paul Cozighian obtin un interviu exclusiv cu Ion Iliescu, prin intermediul lui Gelu Voican-Voiculescu. Interviul a avut loc in biroul lui Ion Iliescu de fost presedinte al tarii.

- Evenimentele din Romania anilor ’89 fac in prezent obiectul cercetarilor intr-o cauza penala, avand ca obiect infractiuni contra umanitatii, fiind inculpat, printre altii, si Ion Iliescu. Dosarul Revolutiei este, potrivit anchetatorilor, intr-un stadiu in care „procurorii au avansat substantial”, insa…

- O valiza care ar conține documente secrete ale firmei Tel Drum a ajuns in posesia Rise Project, scriu jurnaștii de investigații, care au mai precizat ca au primit valiza de la un localnic din Teleorman care a descoperit-o pe terenul sau. Libertatea va prezinta care este procedura in cazul unui bun gasit…

- Procurorii care instrumenteaza Dosarul Revolutiei sustin ca pana la executia Elenei si a lui Nicolae Ceausescu, care a avut loc pe 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizica a acestora.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 438/VIII/3 din 17 mai 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei BURLAN-PUȘCAȘ ELENA, la data faptelor judecator in cadrul…

- O plangere a fost depusa pe 2 octombrie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva Frantei pentru crime impotriva umanitatii din cauza testelor nucleare efectuate in Polinezia, a afirmat marti la ONU liderul separatist polinezian Oscar Temaru, citat de AFP și Agerpres.

- Tortionarul comunist Ion Ficior a murit in inchisoarea Jilava Ion Ficior. Foto: captura youtube.com Tortionarul comunist Ion Ficior a murit miercuri, 26 septembrie, în închisoare. El ispasea o pedeapsa de 20 de ani de închisoare data de Instanta Suprema anul trecut în…