Dosarul Revoluţiei: Iliescu, VINOVAT de trădare! Ion Iliescu a scapat de o acuzatie de tradare, in dosarul Revolutiei. Procurorii militari arata ca fostul presedinte a cerut interventia militara a fostei URSS, cu scopul de a prelua puterea si a pozitiona Romania sub influenta sovietica. Informatia apare in rechizitoriul trimis in judecata. Procurorii arata ca nu il mai pot acuza de tradare, deoarece fapta s-a prescris acum cinci ani. Anunțuri la TVR in timpul Revoluției: „Televiziunea este atacata din toate directiile! Facem un nou apel la dumneavoastra sa dati sprijin pentru salvarea acestei institutii vitale pentru mersul inainte al democratiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

