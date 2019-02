Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul fostului primar din Constanta, Radu Mazare si alaturi de Cristian Borcea, apare condamnat si actorul Dragos Savulescu. El a primit 5 ani si sase luni de inchisoare. Surse din Inspectoratul General de Politie au declarat pentru jurnalistii de la G4Media.ro ca politistii suspecteaza ca Savulescu…

- In dosarul fostului primar din Constanta, Radu Mazare și alaturi de Cristian Borcea, apare condamnat și actorul Dragoș Savulescu. El a primit 5 ani și șase luni de inchisoare. Surse din Inspectoratul General de Poliție au declarat pentru jurnaliștii de la G4Media.ro ca polițiștii suspecteaza ca…

- Noua dintre cei zece constanteni condamnati in dosarul retrocedarilor de pe litoral s-au prezentat la Politie in cursul zilei de vineri, 8 februarie, in vederea incarcerarii. Sunt 37 inculpati care si-au primit aseara tarziu sentintele definitive, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Fostul primar din Constanta, Radu Mazare si fostul actionar al echipei de fotbal Dinamo, Cristi Borcea, au fost condamnati definitiv la noua si respectiv cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar Cristi…

- Instanța Suprema a dictat, in noaptea de joi spre vineri, sentințele definitive in dosarul plajelor din Constanța concesionate ilegal, potrivit Mediafax. Fostul primar Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare. Excentricul personaj este fugit din ...

- Pronuntarea in dosarul Retrocedarilor din Constanta a fost amanata pentru 5 februarie 2019.In acest dosar, DNA a cerut condamnarea lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, la o pedeapsa orientata spre maximum pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare. De partea cealalta,…

- Dosarul in care patru angajati ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta la momentul mediatizarii cauzei au fost condamnati, in prima instanta, in cauza in care un investigator sub acoperire ar fi fost torturat in Mamaia, a primit un nou termen de judecata. Cauza se va afla…

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia,…