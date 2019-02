Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, suspendarea executarii pedepsei in cazul Elenei Udrea in dosarul ‘Gala Bute’, in care a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare. De asemenea, Instanta suprema a decis suspendarea pedepsei si eliberarea din penitenciar a lui Tudor Breazu, condamnat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, miercuri, primul termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, dupa ce a fost repartizat la noul complet. Pe 13 decembrie, dosarul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, luni, un nou termen in dosarul DGASPC Teleorman, in care șeful PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 21 ianuarie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Luni, la primul termen al procesului, instanta a constatat ca unul dintre judecatorii…

- O firma din Bucuresti incearca sa obtina, in instanța, anularea unei proceduri de licitatie publica organizata de Uzina Mecanica Cugir pentru contractarea serviciilor de paza si protectie a obiectivelor societatii. Initiatorul actiunilor care se deruleaza in prezent in justitie este firma Camelon Security…