- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. Cei doi nu au avut contracandidati.

- In luna decembrie, judecatoarea Corina Iacob a fost trimisa in judecata, pentru fapte de corupție. La scurt timp dupa trimiterea in judecata, magistrații Consiliului Superior al Magistraturii au suspendat-o din funcție. Deocamdata, dosarul e la „secret”.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Dintre toți aparatorii penalilor de la PSD și de la alte partide care pretind ca fac opoziție, dar chibițeaza amarnic de pe margine, Tudorel Toader, ministrul Justiției, se dovedește a fi, culmea!, și cel mai periculos adversar al justiției romane. Haina de politruc pe care a imbracat-o pana la ultimul…

- "Protestele judecatorilor si procurorilor reprezinta o lectie anticoruptie" Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Protestele judecatorilor si procurorilor fata de modificarile la legile justitiei reprezinta o lectie anticoruptie la nivel european a magistraturii…

- Aproximativ 500 de magistrati de la mai multe instante si parchete din tara s-au adunat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a protesta fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale. Procurorii si…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), o scrisoare deschisa in care precizeaza ca „Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor drepti”.

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei Legi ale Justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru…

- Spotul „Demnitate și Onoare" a fost lansat in spațiul public in varianta integral, in limbile romana, rusa și engleza. In premiera, Consiliul Superior al Magistraturii face apel la demnitatea, onoarea și integritatea funcționarilor publici, precum și a judecatorilor, se arata intr-un comunicat emis…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Comisia speciala pentru legile justiției dezbate, marți, proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Parlamentari iau adoptat un amendament care prevede ca doar Inspectia judiciara exercita actiunea disciplinara in cazul magistratilor, si nu si ministrul Justitiei sau presedintele…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat marti, 12 decembrie, o modificare la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care magistratii vor beneficia de o imunitate sportita.Daca pana acum sectiile CSM trebuia sa incuviinteze perchezitia, retinerea, arestarea…

- CSM: Proiectul de modificare a legilor Justiției, potențial ridicat de afectare a sistemului judiciar Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justiției transmis de Ministerul Justiției și propunerile ulterioare inaintate…

- Legile Justiției | CSM: Propunerile "surpriza" nu au fost explicate de catre initiatori Unele propuneri "surpriza" din legile justitiei au fost lipsite de orice nota de fundamentare, nu au fost realizate studii de impact pentru acestea si nici nu au fost explicate de catre initiatori cauzele care ar…

- Pachetul de Legi ale Justitiei contine prevederi "surpriza", care nu au fost niciodata supuse dezbaterii publice sau prezentate pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata intr-un comunicat remis, luni, de sectia pentru procurori, care mai subliniaza faptul ca asociatiile care…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justitiei transmis de Ministerul Justitiei si propunerile ulterioare inaintate spre avizare de catre Camera Deputatilor au continut o serie de prevederi cu potential ridicat de afectare…

- Procurorii bistriteni au anuntat luni ca, au deschis un dosar penal pe numele celor doi politisti implicati in incidentul care a avut loc in seara zilei de 8 decembrie la Singeorz Bai, cand unul dintre oamenii legii, care au intervenit intr-un scandal care a izbucnit in curtea unui service auto din…

- Unele propuneri "surpriza" din legile justitiei au fost lipsite de orice nota de fundamentare, nu au fost realizate studii de impact pentru acestea si nici nu au fost explicate de catre initiatori cauzele care ar genera nevoia unor astfel de modificari, arata Consiliul Superior al Magistraturii. …

- Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critica modul in care se desfașoara dezbaterile in Comisia speciala pentru legile justiției, dar și implicarea asociațiilor profesionale ale magistraților (AMR și UNJR).Vezi și: PNL prezinta CARTEA NEAGRA a guvernarii PSD-ALDE:…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni, dezbaterea modificarilor la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, o decizie votata fiind ca judecatorii si procurorii sa indeplineasca conditiile de vechime de 7 ani si sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani pentru…

- "Independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependenta fata de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte institutii, iar schimbarea acestei situatii ar demonstra dorinta de…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, a explicat ca in cazul unor legi complexe, care intereseaza domeniul de activitate al justitiei, comisiile de elaborare se instituie de catre Ministerul Justitiei, iar in componenta acestora trebuie inclus un reprezentant al…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua care in prima zi a lunii octombrie a curmat viata lui Claudiu Zegrean si a ranit grav alte trei persoane intr-un accident de circulatie, va mai ramane 30 de zile in arest la domiciliu. Propunerea procurorilor, de prelungire a masurii preventive, a fost admisa de judecatorul…

- Modificarile la legile justiției se afla, vineri, in a treia zi de dezbatere in comisia parlamentara speciala. Membrii comisiei au decis ca președintele Romaniei nu poate refuza nici numirile la șefia ICCJ, dupa ce in urma cu o zi stabilisera ca șeful statului nu poate refuza numirile procurorilor și…

- Vineri, 34 de elevi de la clasele IX-XII din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși au participat la o activitate de educație juridica susținuta de judecatoarea Iulia Cristina Antohi, de la Judecatoria Huși. “Activitatea a fost organizata in contexul protocolului incheiat intre Ministerul…

- Avand in vedere protocolul incheiat intre Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridica in școli, in saptamana 13-17 noiembrie 2017 s-au desfașurat la Școala Gimnaziala ”Mihai…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, saptamana trecuta, o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia i-a prezentat "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", potrivit Ministerului Justitiei (MJ) …

- Precizarile vin ca raspuns la afirmatiile aparute in spatiul public conform carora CSM este greu functional in prezent. Reprezentantii Consiliului explica faptul ca, avand rolul constitutional de garant al independentei Justitiei, este un organism colectiv ce isi desfasoara activitatea in…

- Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a spus, joi, in cadrul sedintei de plen a CSM, ca a aflat recent ca oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor Justitiei fata de cel care se afla spre avizare in Consiliul Superior al Magistraturii. "Marturisesc ca mi-am…

- Procurorii din cadrul Ministerului Public resping „in bloc” proiectul legilor justitiei modificat in Parlament, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie precizand ca, printre altele, propunerile legislative nu sunt fundamentate pe un studiu de impact. Procurorii din cadrul Ministerului…

- Procurorii din cadrul Ministerului Public transmit, miercuri, ca propunerile legislative ale Camerei Deputatilor inaintate Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt fundamentate pe un studiu de impact si pe o consultare prealabila a magistratilor, contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate…

- Procurorii s-au pronunțat pentru respingerea "in bloc" a propunerilor legislative ale Camerei Deputaților de modificare a legilor Justiției, a anunțat, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. "Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior…

- Procurorii s-au pronunțat pentru respingerea "in bloc" a propunerilor legislative ale Camerei Deputaților de modificare a legilor Justiției, a anunțat, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). "Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul…

- Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii in sensul consultarii procurorilor din cadrul Ministerului Public cu privire la propunerile legislative ale Camerei Deputatilor de modificare a Legii nr. 303/2004, Legii nr. 304/2004 si a Legii nr. 317/2004, punctul de vedere…

- Ministrul Justitiei a anuntat ca a discutat, punctual, in amanunt, cu prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cele mai sensibile propuneri din proiectul de lege pentru modifcarea legilor justitiei. Una dintre a vizat si procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.…

- Potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii Adunarea Generala a DIICOT s-a intrunit pentru a analiza proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Adunarea Generala a procurorilor a fost convocata la solicitarea CSM de a analiza proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Judecatorii noi numiti în functie ar putea avea mandat unic, valabil pâna la vârsta de pensionare. Modificarea este propusa de seful de la Justitie, Vladimir Cebotari, si va fi examinata de Guvern, transmite publika.md În prezent, conform articolului 116 din Constitutie,…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat joi seara un sondaj exclusiv in emisiunea ”Punctul de intalnire” realizata de Radu Tudor, la Antena 3, pe tema ”Ce vrea cu adevarat populația Romaniei?” Raspunsurile evidentiate ofera o perspectiva mai clara asupra a ceea ce-și doresc majoritatea romanilor pe teme…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca iși menține punctul de vedere potrivit caruia procurorii-șefi trebuie sa fie numiți de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iar președintele sa fie exclus din aceasta procedura. "În proiectul de lege…

- Parchetul General informeaza ca, la sediul sau, a avut loc sedinta Comitetului de Monitorizare privind Educatia Juridica in scoli, organism constituit pentru realizarea obiectivelor cuprinse in protocolul de colaborare privind educatia juridica, incheiat intre Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei,…

- Procurorii din CSM au aprobat, partial, raportul intocmit de Inspectia Judiciara dupa control efectuat la DNA. Documentul urmeaza sa fie trimis la Ministerul Justitiei, iar ministrul va lua o decizie asupra mentinerii sau revocarii conducerii directiei. Potrivit reprezentantilor CSM, la votul asupra…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca sustine mesajele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justitiei a proiectului de modificare a legilor Justitiei.Potrivit unui comunicat…

- Consiliul Superior al Magistraturii cere Parlamentului retrimiterea proiectului legilor justitiei catre Ministerul Justitiei, pentru ca institutia sa "finalizeze procedura de legiferare la care s-a angajat". Mesaje similare au transmis ÎCCJ si Parchetul General, potrivit Mediafax.…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca sustine mesajele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justitiei a proiectului de modificare a legilor Justitiei.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) declara ca susține mesajele emise de președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție și de conducerea Parchetului General privind retrimiterea de la Parlament la Ministerul Justiției a proiectului de modificare a legilor Justiției. Potrivit unui…

- Consiliul Superior al Magistraturii sustine, într-un comunicat de presa remis luni, ca verificarea amânarilor privind cererile de eliberare conditionata se poate face doar în cadrul procesual, precizarea venind dupa ce ministrul Justitiei a spus ca a cerut hotarârile…

- Tudor Cristian, patronul Prime Financial Consulting SRL Bistrita, a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare de Tribunalul Bistrita-Nasaud, sentinta ramasa definitiva dupa pronuntarea Curtii de Apel Cluj. Tudor Cristian a cerut stramutarea dosarului, insa saptamana trecuta, magistrații…

- Audieri in CSM, dupa controlul de la DNA. Procurorii din cadrul CSM incep, joi, audierile in cazul raportului Inspectiei Judiciare, dupa controlul de la DNA. Cea care a condus echipa de șase inspectori care a facut verificarile, Elena Radescu, este prima chemata la discuții. Aceasta a depus la CSM si…