Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Presedintele Camerei Comunelor John Bercow intentioneaza sa-l impiedice pe premierul Boris Johnson sa ocoleasca Parlamentul si sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) fara acord (”no deal”), scria in editia de miercuri The Telegraph, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Anunț…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters potrivit Agerpres. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters preluata de Agerpres. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31...

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord ar arunca economia britanica in recesiune si ar creste imprumuturile statului cu 30 de miliarde lire sterline pe an, a avertizat, joi, Oficiul pentru Responsabilitate Bugetara (OBR), un organism independent de Guvern. Cei doi candidati…