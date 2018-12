Stiri pe aceeasi tema

- Anca Doriana Stan, angajata la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 2 luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, intr-un dosar de coruptie legat de programul "Prima Casa".Judecatorii au decis…

- Deputata PSD de Prahova, Andreea Cosma, a fost condamnata astazi la 4 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost luata in prima instanta, care nu este definitiva. Ea a fost condamnata pentru...

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, condamnarea Magdalenei Serban, femeia care omorât o tânara dupa ce a împins-o pe sinele de metrou, la statia Dristor, la închisoare pe viata.

- Felicia Elena Pop, la data faptelor directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost condamnata, joi, de Tribunalul Bucuresti la doi ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru aranjarea unui concurs in favoarea…

- Dosarele instrumentate cu mult talent si pricepre de catre procurorul de elita Mircea Portocala Negulescu vor fi anulate odata cu intrarea in vigoare a noii Ordonante de Urgenta elaborata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. „Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii…

- Aurora Budriga, medic specialist in chirurgie vasculara la Spitalul Judetean de Urgenta din Braila, a fost gasita vinovata pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la inselaciune. Interceptat pentru dovedirea acuzatiilor de coruptie, chirurgul le-a oferit anchetatorilor…