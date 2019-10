Dosarul președintelui Nicolas Sarkozy, în instanță. Recursul a fost RESPINS Curtea de Casatie a respins ultimul recurs al lui Sarkozy menit sa-l faca sa scape de un proces "pentru finantare ilegala a campaniei electorale", delict pasibil de un an de inchisoare si de o amenda de 3.750 de euro, decise in februarie 2017 de un judecator care instrumenta cazul. Fostul presedinte (2007-2012) este urmarit in justitie pentru depasirea pragului de cheltuieli electorale cu peste 20 de milioane de euro, in pofida avertizarilor din partea unor experti-contabili ai campaniei sale, in martie si aprilie 2012. Trimiterea in instanta a dosarului impotriva lui Sarkozy… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

