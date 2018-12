Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care toata lumea se aștepta ca Inalta Curte de Casație și Justiție sa incheie cercetarea judecatoreasca și ulterior sa pronunțe verdictul final in primul dosar in care fostul președinte ANAF, Sorin Blejnar, evenimentele au luat o turnura spectaculoasa la termenul din 28 noiembrie.…

- Prima Doamna, Carmen Iohannis, a fost citata, potrivit unor surse, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da explicații intr-un dosar penal in care se fac cercetari referitoare la modul in care familia Iohannis a incasat bani din inchierea unei case obținute cu acte false.…

- Toate mitingurile și adunarile publice trebuie declarate, potrivit deciziei luate, luni, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție, anunța Antena3. Decizia vine dupa ce ICCJ a fost sesizata de Curtea de Apel din București. Curtea de Apel București a sesizat instanța suprema dupa protestul…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…

- Premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei cu privire la un posibil conflict instituțional intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe tema formarii completurilor de judecata, informeaza Antena 3. Potrivit vechii reglementari, completele de 5 judecatori sunt…

- Vesti proaste pentru Liviu Dragnea! Inalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar Tel Drum, care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta Realitatea Tv.

- Platforma civica Romania 3.0, fondata de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, trage un semnal de alarma in privința deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) din 4 septembrie, de a nu aplica noile prevederi ale Legii 304/2004, in privinta reconfigurarii completelor de 5 judecatori. “Foarte…

- Marius Dan Foitos, Angela Dragne si Dan Andrei Enescu, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, au luat vineri o decizie definitiva in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare…