- Barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata pentru o crima pe care ar fi comis-o acum opt ani, a atacat sentința Tribunalului Gorj, prin care a fost condamnat la 19 ani de inchisoare cu executare. Verdictul va fi stabilit la Curtea de Apel Craiova. Dosarul a ajuns…

- Primaria Vințu de Jos a pierdut definitiv un proces la Curtea de Apel Alba Iulia, prin care contesta un raport al Curții de Conturi din 2016 privind activitatea financiara desfasurata incepand cu anul 2014 si care a reliefat un prejudiciu total produs la bugetul local in valoare de circa 1,3 milioane…

- Judecatorii Curții de Apel Alba Iulia au pronuntat sentinta definitiva intr-un doar in care au fost judecate 15 persoane din comuna Vintu de Jos, acuzate de taiere de arbori fara drept si furt de arbori. Instanta a decis sa respinga apelul formulat de Composesoratul Valea Goblii si sa mentina decizia…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un doar in care au fost judecate 15 persoane din comuna Vintu de Jos, acuzate de taiere de arbori fara drept si furt de arbori.

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins apelul facut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care un tanar din Sebeș a fost judecat pentru trafic de droguri. Tanarul din Sebeș, N. Alexandru Aurel a recunoscut si regretat faptele si a primit din partea judecatorilor de la Tribunalul Alba, pedeapsa…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar avand drept obiect traficul de droguri, in care a fost judecat un tanar de 23 de ani din Municipiul Sebes. Instanta a respins, in 31 octombrie 2018, apelul declarat de DIICOT Alba Iulia si a mentinut pedeapsa decisa de instanta…

- Judecatoria Aiud a pronuntat prima decizie intr-un dosar penal constituit ca urmare a unui accident mortal de munca produs in 11 iulie 2017 pe santierul autostrazii Sebes – Turda, pe lotul 2, in zona orasului Teius.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar cu obiect ”traficul de influenta” in care a fost judecat un instructor auto din Baia de Aries. Instanta a decis in data de 19 septembrie 2018 reducerea pedepsei aplicate inculpatului V. Valer la 1 an si 4 luni de inchisoare, cu…