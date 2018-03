Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila la Tribunalul București! Judecatorul dosarului Mineriadei a strigat nu mai puțin de 3 ore și jumatate numele celor raniti și ale rudelor celor ucisi in perioada 13-15 iunie 1990. Dupa 28 de ani de la reprimarea violenta a manifestatiilor din Piata Universitatii, procesul a ajuns…

- Trei ore si jumatate a strigat azi judecatorul in dosarul Mineriadei numele celor raniti și ale rudelor celor ucisi in 13-15 iunie 1990. Dupa 28 de ani de la reprimarea violenta a manifestatiilor din Piata Universitatii, procesul a ajuns abia la al doilea termen. Astazi, Tribunalul Bucuresti a gazduit…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judeca dosarul Mineriadei din iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu, scrie Agerpres.

- Magistratii de la Instanta Suprema dezbat, joi, al doilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- Inalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi cel de-al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari. Din cauza lipsei…

- Judecatorii Instantei Supreme dezbat, joi, cel de-al doilea termen in dosarul in care au fost trimisi in judecata, intre altii, Ion Iliescu sau Petre Roman, cel privind evenimentele din iunie 1990. Avand in vedere ca la Inalta Curte nu este spatiu suficient pentru judecarea unei cauze cu un numar atat…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judeca dosarul Mineriadei din iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu. Miron Cozma este inculpat…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judeca dosarul Mineriadei din iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu, informeaza agerpres.ro. Miron…

- Inalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi cel de-al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari. Din cauza lipsei…

- Al doilea termen in dosarul mineriadei din iunie 1990, in care Ion Iliescu și Petre Roman și Virgil Magureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanitații, va avea loc in sala de festivitati a Tribunalului Bucuresti, dupa scandalul și numarul mare de persoane de la prima

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, a declarat ca Ion Iliescu…

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces, anunța agerpres.ro. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor…

- Magistratii de la Instanta Suprema dezbat, joi, al doilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- Al doilea termen în dosarul mineriadei din iunie 1990, în care Ion Iliescu și Petre Roman și Virgil Magureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanitații, va avea loc în sala de festivitati a Tribunalului Bucuresti, dupa scandalul și

- Magistratii de la Instanta suprema dezbat, joi, al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. …

- PSD il propune in CNSAS pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa fie validat miercuri, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza…

- Victimele represiunii din 13-15 iunie 1990 solicita Inaltei Curti indisponibilizarea tuturor bunurilor responsabililor pentru infractiunile contra umanitatii, in frunte cu tandemul Iliescu-Roman

- Victimele represiunii din 13-15 iunie 1990 solicita Inaltei Curti indisponibilizarea tuturor bunurilor responsabililor pentru infractiunile contra umanitatii, in frunte cu tandemul Iliescu-Roman

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat miercuri la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017 care sunt cazurile reprezentative facute anul trecut de procurorii din Parchetul General. Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Procesul Mineriadei din iunie 1990 a inceput, ieri, intr-o sala de sedinta neincapatoare de la Curtea Militara de Apel, fostul sef al SRI, Virgil Magureanu, fiind singurul inculpat care a venit in fata magistratilor. In dosar au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra umanitatii Ion Iliescu,…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Un scandal a izbucnit marți dimineața la Curtea Militara de Apel București, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului ”Mineriada din 13-15 iunie 1990”, transmite Agerpres. Foto: Agerpres © Potrivit sursei citate, un barbat a leșinat…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, judecat la Inalta Curte de Casatie Fostul sef al SRI Virgil Magureanu, la o înfatisare în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, Bucuresti, februarie 2018. Foto: Diana Surdu. Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 este judecat, începând…

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Un barbat a leșinat la procesul „Mineriadei”, dupa ce un scandal a izbucnit la Curtea Militara de Apel București. Sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului „Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala, in care are loc procesul, a devenit neincapatoare, așa ca unii dintre…

- Condițiile de organizare vor duce la amanarea procesului Mineriadei, spun surse judiciare. Acestea au declarat, pentru Libertatea, ca dosarul Mineriadei se va amana din cauza condițiilor limitate de primire a partilor in sala de judecata pentru a asista la proces. La acest moment, spun sursele citate,…

- Un prim termen in dosarul “Mineriada din 13-15 iunie 1990” are loc, marți, in camera preliminara, la Curtea Militara de Apel București. In cauza, fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. Judecata…

- Update: Peste 60 de oameni au veni la sediul Curtii Militare de Apel, loc unde se țin dezbaterile in dosarul Mineriadei, caz judecat de instanța suprema. Dosarul Mineriadei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Procesul mineriadei la ICCJ Instanta Suprema începe, marti, procesul în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acesta a fost trimis judecatorilor în vara trecuta, la 27 de ani de la evenimentele din Capitala. Procurorii militari i-au deferit justitiei pentru…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care sunt judecati, printre altii, pentru infractiuni impotriva umanitatii Ion Iliescu si Petre Roman, are termen maine, la ora 9.00, in Camera preliminara.

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 are termen marți, 20 martie, la ora 9, dar citațiile au fost emise pentru o adresa a unei unitați militare in incinta careia se afla și Curtea Militara de Apel, care nu are nicio competența in dosar.

- Fostul viceprimar și actual consilier local Ilie Birzu (PNL), alaturi de foștii consilieri George Bogatu (PSD) și Maricel Nechita (PNL) au devenit suspecți in dosarul Sport Club Bacau. Celor trei li s-a pus sechestru asiguratoriu pe o parte din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, vineri, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de luare a masurii interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice Tel Drum sau suspendarea acestor proceduri. DNA solicitase joi Tribunalului Bucuresti…

- Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar. Aici sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina Radu si George Petrica Matei, pentru abuz in serviciu.

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Gigi Becali versus CSA Steaua. Judecatorii se pronunța in cazul de 37 de milioane de euro! Gigi Becali are emoții. Judecatorii de la Tribunalul București vor lua o decizie in dosarul in care CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, solicita lui Gigi Becali suma de 36,8 de milioane de euro pentru folosirea,…

- „Mediamensonges” (Minciuni mass-media) este titlul unei lucrari aparute la Bruxelles in 1990, realizata de Gerald de Selys, ziarist la Radio-Televiziunea belgiana de limba franceza. El preciza ca ideea i-a venit „dupa scandaloasa mistificare a macelului de la Timisoara”. In opinia sa, minciunile despre…

- Primele trei luni ale anului vor fi marcate de confruntarilor din PSD. Contextul creat de modificarile aduse de Legile Justitiei e unul exploziv pentru partidul de guvernamant. La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…