- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatei YOUNESS AMAL VANESSA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. In rechizitoriul intocmit, procurorii au…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au trimis in judecata o femeie, Youness Amal Vanessa, sub acuzatia de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit un miliona de euro pentru a interveni langa un inalt demnitar in vederea aprobarii unor documente ce priveau licențele IT pentru produse…

- Procesul in care Valeriu Zgonea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor, este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit mita pentru numirea unei persoane intr-o functie publica, incepe astazi la Tribunalul Bucuresti.

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis miercuri in judecata pentru cumparare de influenta. Acuzatiile DNA: i-ar fi dat 1 milion de euro fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de...

- Prin rechizitoriul emis de procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca, la data de 7 decembrie, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei Ana Adela Bodea Deac, sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune în forma continuata (154…

- Procurorii japonezi urmeaza sa trimita in judecata compania Nissan Motor in cadrul investigatiei in care fostul executiv Carlos Ghosn este acuzat ca a raportat autoritatilor financiare sume mai mici decat primise, informeaza publicatia... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- O asistenta medicala de la Sectia contagioase, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, a fost trimisa in judecata pentru ca le-a promis unor oameni ca le poate “aranja” angajarea contra unor sume de bani. Dupa cum precizeaza procurorii in rechizitoriu, ea a pretins ca are influenta atat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: BADEA PETRE, la data faptelor administrator al Aedificia Carpati S.A., pentru savarsirea a infractiunilor de: cumparare de influenta,…