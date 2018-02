Stiri pe aceeasi tema

- "Intrebarea este cine le mai repara acestor oameni care au fost hartuiti ani de zile intr-o ancheta mizerabila si fara nicio sustinere cu probe, cine le repara perioada de stres prin care au trecut, sanatatea, imaginea publica si greutatea care a apasat pe umerii acestor oameni si in sanul familiilor…

- Dan Nica, acuzat in dosarul Microsoft Fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu scapa de acuzatiile in dosarul Microsoft, dupa ce faptele au fost prescrise. Directia Nationala Anticoruptie anunta ca pentru…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost prescrise in…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Po...

- Șapte foști miniștri au scapat de acuzații Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. DNA a dispus anterior clasarea cauzei in dosarul Microsoft si fata de…

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. DNA a dispus anterior clasarea cauzei in dosarul Microsoft si fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, faptele au fost comise de cei doi in calitate de ...

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost…

- Șapte foști miniștri care intr-un fel sau altul au avut legatura cu contractele și documentația din mega-afacerea Micrososft au scapat definitiv de acuzații dupa ce DNA a dispus clasarea faptelor pentru care erau cercetați dupa ce a rezultat ca punerea lor sub acuzare s-a facut dupa prescriere, anunța…

- DNA anunta stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu au fost clasate.

- DNA anunta stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu au fost clasate. "La data de 08 ianuarie 2018, fata de Andronescu Ecaterina,…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Astfel, 7 foști miniștri scapa de toate acuzațiile.Iata comunicatul DNA ”In cauza mediatizata in 26 septembrie 2014,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educației și vicepreședinte al PSD, a vorbit joi, la Antena 3, despre dosarul in care a fost cercetata de DNA (dosarul Microsoft). Vizibil emoționata, cu lacrimi in ochi și vocea tremuranda, Andronescu s-a referit la perioada in care a fost urmarita penal.Vezi…

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a fost audiat, vineri, la DNA, procurorii aducandu-i la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul „Microsoft 3” . La ieșirea de la audieri, Pescariu a declarat, noteaza Agerpres , ca a aflat cat de dorupt este, Precizand ca i s-a adus la cunoștința…

- Fostul tenismen Dinu Pescariu s-a prezentat vineri la sediul DNA unde i s-a adus la cunoștința ca este acuzat și de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”. Atat Pescariu, cat și Claudiu Florica, ajuns și el azi in fața procurorilor, sunt acuzati de spalare de bani, fiind trimisi in judecata impreuna…

- Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost vineri dimineața DNA. La iesirea din sediu, primul, caruia i s-a mai adus la cunostinta o acuzatie de spalare de bani in dosarul Microsoft, a declarat ironic ca a aflat cat de corupt...

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu s-a prezentat astazi la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca este acuzat de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”.„Am aflat cat de corupt sunt. (...) N-are cum sa ma ingroape (c.n. dosarul Microsoft). Adevarul este de partea mea. Putea sa ma ingroape…

- Fostul tenismen Dinu Pescariu și Claudiu Florica au ajuns la DNA. Ei au fost citati oficial, impreuna cu avocatii lor, pentru a da declaratii intr-un nou dosar desprins din Microsoft.Cei doi sunt acuzati de spalare de bani, fiind trimisi in judecata impreuna cu fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel…

- Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florica au sosit vineri dimineața la sediul DNA pentru a fi audiați in dosarul „Microsoft 3”.Pe 10 aprilie 2017, DNA i-a pus sub acuzare pe Dinu Pescariu și Claudiu Florica, reprezentanți ai firmei D.Con-Net AG, pentru instigare la infracțiunea de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan Nica si Constantin Boscodeala,…

- BREAKING NEWS Inca un PSD-ist cu iz penal: Valeriu Zgonea, trimis in judecata Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este acuzat de trafic de influenta. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea în judecata, sub control judiciar, a…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina, in care era acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Decizia luata vineri de Tribunalul Bucuresti nu este defintiva, transmite News.ro . “In temeiul prevederilor…

- Dezvaluiri incendiare dupa ce procurorii anticoruptie au deschis al patrulea dosar „Microsoft”. Potrivit jurnalistului Catalin Tache, dupa audierea lui Dinu Pescariu și Claudiu Florica, la audieri va fi adusa din nou și Elena Udrea, care, potrivit surselor sale, este hotarata sa arunce in aer clasa…

- Vineri, fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a fost publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de politicieni,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior dosarul Microsoft. Mandatul a fost…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au deschis un nou dosar penal in cazul licentelor Microsoft. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, au calitatea de suspect in aceasta ancheta.

- Dosar nou in cazul licențelor Microsoft, in urma carora statul a pierdut zeci de milioane de euro. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, sunt primii chemati pentru explicatii de procurorii anti-coruptie, anunta DIGI24.Citeste…

- Dinu Pescariu, aflat sub control judiciar in dosarul Microsoft, a cerut marti judecatorilor ICCJ sa plece, in perioada 28 decembrie - 8 ianuarie, din tara, intrucat trebuie sa fie alaturi de doi copii de la clubul sau sportiv, care participa la un turneu. Procurorul spune ca acesta vrea in vacanta.

- Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, s-a aflat luni la DNA, in legatura cu dosarul privind Baza “Cutezatorii”, in care sunt implicati Dinu Pescariu si fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Mihnea Costoiu. Potrivit HotNews.ro, Ecaterina Andronescu a negat ...

- Fostul ministru al Educatiei a ajuns din nou sa dea ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data luni. Prezenta sa avut legatura cu ancheta in cazul bazei Cutezatorii. Mai exact, Ecaterina Andronescu a mentionat ca a dat explicatii “in dosarul cu Dinu Pescariu”. “N-am facut niciodata niciun favor…

- Ecaterina Andronescu a fost chemata la DNA, unde procurorii au aufiat-o, luni, in dosarul Bazei Cutezatorii, unde e cercetat și afaceristul Dinu Pescariu.Andronescu a susținut la iesirea din sediu ca a venit sa faca o completare la declarația data anterior in acest caz. Senatoarea PSD a venit…

- Mihnea Costoiu, audiat la DNA pe 7 decembrie. Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației, este audiat, din nou, la DNA in dosarul „Baza Cutezatorii”, in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri…

- Caz incredibil la DNA! Una dintre acuzate a predat o parte din mita primita. Mai exact, scrumiere, ceasur, curele din piele și alte buuri au ajuns pe masa procurorilor. Cei aproximativ un milion de euro dati ca mita sefei Directiei IT din ANAF, Ancuta Anda Macovei, au fost trecuti prin firme offshore…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, condamnat la trei ani de inchisoare in Dosarul „Microsoft”, a facut denunț despre afecerea cu licențe pe care l-a adresat președintelui american Donald Trump. Sandu precizeaza printre altele ca semnaleaza o serie de „infracțiuni” comise de „Microsoft…

- Anca Ancuța Macovei este acuzata de savarșirea infracțiunii de luare de mita in forma continuata. ”In anul 2010, in calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistica Vamala din cadrul Autoritații Naționale a Vamilor, inculpata Macovei Ancuța Anda a pretins,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pronuntarea, anuntata pentru astazi, in dosarul de trafic de influenta in care sunt judecati fostii demnitari Gabriel Berca si Mihai Banu, precum si fiul celui din urma, Lucian Banu. O decizie in aceasta cauza va fi luata pe 5 decembrie, dupa cum a anuntat…

- Fostul denunțator din dosarele Micorsoft și actual inculpat in dosarul bazei de agrement sportiv „Cutezatorii”, fostul tenismen, Dinu Pescariu, are unda verde sa plece in Miami și Sarasota din statul Florida, SUA, dupa cce ICCJ a admis modificarea temporara a controlului judiciar in cazul sau. Mai precis…

- Dinu Pescariu are voie sa sa paraseasca teritoriul Romaniei pentru a se deplasa in Miami si Sarasota, Florida, Statele Unite ale Americii, in perioada 18 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018, potrivit Curtii Supreme. Decizia nu este definitiva. Fostul tenismen este judeat in dosarul „Microsoft III”.

- Fostul ministru Valerian Vreme poate fi judecat in dosarul Microsoft, Inalta Curte de Casație și Justiție respingand excepțiile invocate de acesta, dosarul trecand astfel in faza judecarii pe fond.

- Judecata in dosarul „Microsoft II”, in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este acuzat de abuz in serviciu, poate incepe. Curtea Suprema a respins ca nefondate cererile si exceptiile invocate de politician. Decizia poate fi contestata.