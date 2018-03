Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre anchetatorii romani in urma unor perchezitii facute in lunile februarie si martie. Perchezitiile…

- Instanta decide redeschiderea unei anchete care il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Curtea suprema le cere procurorilor sa il audieze pe fostul lider politic.Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Orea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l…

- Patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2013 s-a intalnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Nita intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentand o parte dintr-un comision cerut pentru…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze.

- Instanța se va pronunța azi in dosarul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali . Intra FCSB il insolvența? Tot azi, Talpan are proces cu șefii din minister! Justiția urmeaza sa dea azi un prim verdict in dosarul in care MApN cere despagubiri de 37 de milioane de…

- Dosarul Campusului Social Henri Coanda a fost amanat ieri pentru data de 27 martie. In cauza, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si omul de afaceri Avraham Morgenstern. Dosarul se afla pe…

- Inalta Curte de Casație și Justiție nu a anunțat nici luni verdictul in dosarul care ii vizeaza, printre alții, pe fostul președinte CJ Prahova, Mircea Cosma, și pe fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat in urma cu putine momente verdictul in procesul in care anchetat Ludovic Orban, liderul PNL. Acesta era acuzat de fapte de coruptie,mai precis de pretinderea unor sume de bani de la afaceristul Tiberiu Urdareanu. Completulformat din cinci judecatori…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Procesul prin care Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa" din Iasi vrea sa scape de o sanctiune primita pentru discriminare a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Dosarul a ajuns la Curtea Suprema dupa ce prima instanta, Curtea de Apel Iasi, a respins solicitarea…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Un fost ministru al Sanatatii a deschis mai multe actiuni in instanta, in Bacau si la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce s-a trezit cu o poprire pentru o suma de peste 20.000 de lei ce ar proveni dintr-o amenda judiciara, sanctiune aplicata pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti.…

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala, informeaza Agerpres.ro Astfel, procurorul a cerut…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- Dupa ce a fost condamnata la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, judecatoarea Geanina Terceanu a fost ridicata, de acasa de politie. Potrivit stiripesurse.ro, Terceanu nu a vrut sa se predea la poliției, astfel ca a fost nevoie ca o echipa de polițiști sa mearga acasa la ea, sa o duca la pușcarie.…

- Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de închisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat în transe 220.

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Astazi ar fi trebuit sa aiba loc, la Curtea de Apel din Craiova, procesul privind palmaresul Universitații Craiova, unde Adrian Mititelu se judeca cu Mihai Rotaru. Totuși, Curtea de Apel a amanat cauza pentru 29 de martie deoarece cei de la CS U au inaintat o cerere de stramutare a cazului la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat... The post Liviu Dragnea, audiat in calitate de inculpat la urmatorul termen din dosarul angajarilor la DGASPC Teleorman appeared first on Renasterea…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori în dosarul în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina mort in accident, a declarat joi ca fostul ministru de Interne Gabriel Oprea era "zeu", "comanda tot" si "toata lumea ii stia de frica", subliniind ca presedintele si premierul nu aveau traseul asigurat asa cum avea Oprea, scrie AGERPRES. Citeste…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.Calin…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, pentru data de 12 martie 2018, primul termen de judecare a apelului in dosarul Traian Berbeceanu. Direcția Naționala Anticorupție a motivat in cateva zile apelul in timp ce DIICOT a avut nevoie de aproape 10 luni pentru a face același demers. „Dosarul…

- DIICOT și-a motivat apelul dupa aproape 10 luni de la momentul in care a primit dosarul Berbeceanu de la Inalta Curte de Casație și Justiție, . Asta deși Regulamentul de ordine interioara a instanțelor precizeaza clar ca, in cazul dosarelor penale fara arestați, de la momentul in care primesc dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ICCJ ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu, informeaza Romania TV.Potrivit site ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat in 17 ianuarie, iar alaturi de Stanescu intimati in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, joi, la Parchetul Inaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a fi audiata in dosarul „Microfonul”. Carmen Dan anunța, la sfarșitul lunii noiembrie, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si ca a facut…

- Iata ce susțin procurorii DNA: "In perioada ianuarie - aprilie 2012, inculpatul Voicu Mihai Alexandru, in calitate de președinte al unei organizații județene de partid și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la nivel național, beneficiind de ajutorul inculpatului Mogoș Dan Lucian…