- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.

- Liviu Dragnea susține, in documentul prin care a chemat in judecata instanța suprema in privința componenței completelor de 5 judecatori, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a facut exces de putere prin respingerea punerii in aplicare de indata a noilor prevederi privind componența completelor.Potrivit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 5 noiembrie, inceperea judecarii apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. Aparatorii lui Toni Grebla au solicitat amanarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Primul termen in apelul din dosarul lui Liviu Dragnea, in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, are loc luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acest dosar, pentru fosta sa sotie, Bombonica Prodana, au fost retrase acuzatiile pentru ca a achitat prejudiciul.

- Primul termen in apel in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare ar urma sa aiba loc luni la Inalta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat luni primul termen al apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. La data de 11 mai, un complet de trei judecatori de la Instanta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…