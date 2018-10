Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: PANDURU NATALIA MARIANA – administrator de drept și SIMOTA ALIN administrator de fapt ai unei societați comerciale, pentru complicitate la…

- Cercetari in cazul blocului distrus de un incendiu in sectorul 5 O singura persoana ranita în incendiul din noaptea trecuta la un bloc din sectorul 5 al Capitalei a ramas internata: un pompier aflat la spitalul Bagdasar. Celalalt ranit a fost externata ieri, alti 5 oameni au primit îngrijiri…

- Judecatoria Timișoara a motivat condamnarile din dosarul bataii dintre interlopi de la Iulius Mall din 2015. In acest dosar au fost trimiși in judecata de catre procurori Calofeteanu Marius, Taloș Adrian, Flucsa Nicolae și Lucian Boncu, prietenul de chefuri al lui Ionuț Nasleu, consilierul personal…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, s-a prezentat, marți dimineața, la sediul Parchetului General, pentru a fi din nou audiata de catre procurorii militari, in dosarul deschis dupa violențele de la protestul din 10 august. Cliseru a refuzat sa faca declarații in fața jurnaliștilor.Prefectul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de eliberare din functie a lui Valeriu Mihail Terceanu, care se va pensiona incepand cu data de 3 septembrie. Judecatorul este cel care s-a ocupat de dosarul Colectiv, iar in acest caz, procesul ar putea fi reluat de la zero.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, 29 august, ca Primaria Municipiului București (PMB) nu da ordine jandarmilor sau prefectului, deoarece nu are o astfel de calitate, cu referire la la mitingul diasporei din 10 august. De ce aveau jandarmii indicativele de pe caști acoperite,…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, este de parere ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin anuntul privind evaluarea activitatii manageriale a procurorului general Augustin...

- Procurorii militari de la Parchetul General informeaza au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august.„In urma…