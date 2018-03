Dosarul lui Mircea şi Vlad Cosma va fi rejudecat Dosarul lui Mircea si Vlad Cosma va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Este decizia de astazi a Instantei Supreme. În prima instanta, cei doi fusesera condamnati la închisoare cu executare, între altele, pentru ca au luat mita aproape 1 milion de euro. Dupa patru ani de la trimiterea în judecata si dupa ce Vlad Cosma si sora sa, Andreea, care este deputat PSD,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Completului de cinci judecatori din cadrul Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis, ieri, rejudecarea dosarului in care Mircea Cosma și Vlad Cosma au fost trimiși in judecata, in aprilie 2014, de catre Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, fiind acuzați de…

- Decizia instantei supreme a fost luata cu majoritate de voturi, completul de judecata fiind format din presedintele Iulian Dragomir, Stefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Geanina Arghir. Opinia separata, potrivit minutei instantei supreme, ii este de asemenea favorabila lui Vlad Cosma in sensul…

- 1153/1/2017 Cu majoritate: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naționala Anticorupție și de inculpații Alixandrescu Daniel Adrian, Alexe Razvan, Cosma Vlad Alexandru și Cosma Mircea impotriva sentinței penale nr.978 din data de 01 noiembrie…

- Lovitura de teatru in scandalul momentului. Dosarul lui Vlad si Mircea Cosma va fi rejudecat. Dupa doua amanari, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis rejudecarea cazului. Sentinta magistratilor vine dupa ce in prima instanta, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea…

- Dosarul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca se va rejudeca dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani...

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan Buliga,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Viitorul, politic sau nu, al lui Victor Ponta ar putea fi decis marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cand este anuntata pronuntarea in dosarul Turceni - Rovinari. Este vorba de dosarul referitor la contracte de asistenta ju...

- Inalta Curte de Casație și Justiție ar trebui sa dea marți, 20 martie, pronunțarea in dosarul privind contractele de asistența juridica incheiate acum zece ani de fostele complexuri energetice Turceni și Rovinari cu casa de avocatur...

- Social-democrații gorjeni regret faptul ca edilul din Samarinești, Marian Ardeiu a pierdut mandatul de primar al localitații. Marian Ardeiu. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate, care a stabilit ca Ardeiu a fost in acelasi timp si primar, si fermier. Liderii…

- Parlamentarul clujean a facut apel la sentința și a cerut sa fie achitat. Luna aceasta, magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au respins demersul și au dispus menținerea primei decizii, scrie ziardecluj.ro. "(...)condamna pe inculpatul Nicoara Marius…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Dosarul Campusului Social Henri Coanda a fost amanat ieri pentru data de 27 martie. In cauza, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si omul de afaceri Avraham Morgenstern. Dosarul se afla pe…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat ca prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie i s-a facut dreptate. "Inca din prima clipa in care a inceput ancheta penala in cazul meu am sustinut cu tarie ca sunt un om cinstit, ca sunt un om corect, care respecta legea si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, luni, in dosarul in care DNA l-a acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat.…

- Infrangere de proportii pentru parchetul Laurei Kovesi. Trimis in judecata pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, presedintele PNL Ludovic Orban (foto dreapta, aplecandu-se cu respect in fata denuntatorului Tiberiu Urdareanu) a fost achitat definitiv, luni 5 martie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de ICCJ in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Acesta este verdictul definitiv in dosarul sau. Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronunțat in dosarul…

- Instanta suprema l-a achitat pe presedintele PNL, Ludovic Orban Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii Înaltei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condus de vicepresedintele instantei supreme Iulian Dragomir, din care mai fac parte Stefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Geanina Cristina Arghir, va pronunta luni, 5 martie 2018, decizia definitiva in dosarul familiei…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fi...

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, condamnați in prima instanța la opt, respectiv cinci ani de inchisoare, și-ar putea afla astazi sentința in cadrul apelului de pe masa Completului de 5 judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- Completul de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casatie si Justitie a stabilit pentru luni ultimul termen in dosarul de corupție al fostului deputat PSD, Vlad Cosma, și al tatalui sau, Mircea Cosma, judecați pentru fapte de corupție. In prima ...

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Si daca la inceputul acestui an lucrurile ar fi putut parea imbucuratoare, numarul magistratilor de la judet crescand, numai in luna februarie 2018 s-au mai pensionat doi si au plecat patru. „Colectivul nostru este unul in care schema de procurori este incompleta. In prezent, colectivul este…

- Magistratii Inalte Curți de Casație și Justiție ar putea pronunta decizia, joi, in dosarul in care fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a decis joi ca DNA are termen pâna la 1 mai sa finalizeze ancheta în dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, în care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savârsirea infractiunii de ucidere…

- „La termenul de astazi, de contestare a masurilor asiguratorii, am recuzat instanta, avand in vedere ca domnul judecator s-a mai pronuntat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da termen ulterior”, a declarat, la iesirea din sala de judecata a Inaltei Curti de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.…

- Radu Ștefan, propus la Ministerul pentru IMM-uri, nu știe in ce stadiu este dosarul sau de evaziune fiscala: ”Sincer, nu știu”, a spus acesta, luni, dupa audierea din comisiile de specialitate. El a precizat ca o instanța a Romaniei, Camera preliminara a Inaltei Curți de Casație și Justiție, s-a pronunțat…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- DIICOT și-a motivat apelul dupa aproape 10 luni de la momentul in care a primit dosarul Berbeceanu de la Inalta Curte de Casație și Justiție, . Asta deși Regulamentul de ordine interioara a instanțelor precizeaza clar ca, in cazul dosarelor penale fara arestați, de la momentul in care primesc dosarul…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- La data de 10 ianuarie a.c , in jurul orei 16.00, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s a primit sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele inculpatului Radu Stefan Mazare. Imediat, la nivelul Inspectoratului…