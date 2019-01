Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora la Instața Suprema. Liviu Dragnea ramâne cu completul stabilit anul trecut, așa cum decisese CSM. Potrivit Realitatea TV, decizia vine dupa o ședința-maraton de șase ore.

- Dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, amanat Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amânat pentru 18 februarie, dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în prima…

- Liviu Dragnea s-a adresat ca persoana fizica la Tribunalul din Luxembourg pentru ceea ce s-a intamplat in dosarul Referendum. Președintele PSD a contestat la Tribunalul European faptul ca nu s-a motivat decizia in dosar, și anume condamnarea cu suspendare primita. Reamintim ca judecatoarea…

- O noua amanare intr-un proces al liderului PSD, Liviu Dragnea Liviu Dragnea. Foto: Arhiva/ Agerpres. Noul complet de cinci judecatori de la Instanta Suprema a amânat pentru 21 ianuarie primul termen în dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, în care este…

- ICCJ a stabilit, ieri, componența completurilor de 5 judecatori in materie penala si civila pentru anul 2018, dosarul in care se judeca apelul lui Liviu Dragnea fiind repartizat la completul nr. 2 penal, format din Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera, Rodica Aida Popa și Simona Enceanu.Noua…

- Inca o amanare in dosarul lui Dragnea, la Instanta Suprema. Urmatorul termen este pe 14 ianuarie. In prima instanta, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, luni, un nou termen in dosarul DGASPC Teleorman, in care șeful PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare.

- Urmatorul termen de judecata este 3 decembrie. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La primul termen, Liviu Dragnea nu s-a prezentat…