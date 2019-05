''Va dau o veste, o informație. A fost trimis dosarul lui Traian Basescu in instanța. Deci puteți sa vedeți daca exista sau nu delațiuni facute de Traian Basescu. Dosarul de informator, in care il cheama ''Petrov''. Așa am ințeles. M-am uitat pe telefon și am primit mesaj de la o persoana de bine. Eu sunt un om serios, nu fac speculații. Nu știu daca instanța se pronunța sau nu. Ne uitam daca e public'', a spus Rareș Bogdan in cadrul interviului DCNews.

