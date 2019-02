Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a trimis vineri, in jurul orei 15, doua comunicate catre Biroul de informare si relatii publice a Parchetului General. Cele doua comunicate au fost cenzurate si comasate si au devenit publice dupa mai bine de trei ore, dupa ce STIRIPESURSE.RO…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi s a prezentat vineri la Parchetul General, unde urmeaza a fi audiata de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, intr un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, transmite Agerpres.roDosarul a fost deschis in…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a ajuns vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in calitate de martor de procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție in dosarul fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi.„Am fost citat ca martor, din fericire. Ultima…

- Sectia de investigare a magistratilor sustine ca speculatiile aparute in presa cu privire la influentele politice in deschiderea dosarului pe numele Laurei Codruta Kovesi sunt "atacuri grave si total nefondate", iar acreditarea ideii ca sectia actioneaza ca un "pluton de executie" reprezinta "o presiune…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…

- O noua audiere importanta la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, anunta Antena 3.Angela Nicolae a dat explicatii…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele mutari in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General va fi audiat Nicolae Popa, fost direct FNI, anunta Antena 3.Fosta…