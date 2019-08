Dosarul in care sunt inculpați foștii șefi din IPJ Bistrița-Nasaud, Ioan Ovidiu Mureșan, Leon Cloșca și Roberto Hasnaș, acuzați de fapte de corupție,a batut pasul pe loc cateva luni. Din luna aprilie incoace, au fost o serie de amanari, in condițiile in care un martor considerat important de unul dintre avocații celor trei inculpați nu a putut fi audiat in sala de judecata, astfel incat instanța a decis constituirea unei comisii rogatorii. Totuși, instanța se pregatește sa dezbata cauza pe fond. In luna aprilie, Tribunalul Maramureș a decis efectuarea unei comisii rogatorii in dosarul IPJ Gate,…