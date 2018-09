Colonelul Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei Romane, a declarat la iesirea de la Parchetul General ca i s-au adus la cunostinta acuzatiile cu privire la interventia jandarmilor la protestul din 10 august.



"Mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect cu privire la complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva. Mi s-au adus la cunostinta faptele, urmand ca dupa aceea sa iesim in plan personal si institutional, este in interesul nostru sa dam tot cursul necesar (...)", a afirmat Sindile.



La Parchet sunt in jur de 20 de persoane, care…