- Mai multi sefi din Jandarmerie si coordonatorii interventiei din Piata Victoriei din 10 august au fost chemati, vineri, 21 septembrie, la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi sub acuzare in dosarul violentelor de la protestul diasporei din 10 august. Este vorba de acuzații…

- Trei sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul de Interne au fost citati, pentru astazi, la Parchetul General, pentru a fi pusi sub acuzare in dosarul protestului din 10 august, potrivit unor surse judiciare. A ajuns deja la Parchet colonelul Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei…

- Sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul de Interne au fost citati, vineri, la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au calitatea de suspect in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, acestia ar fi cercetati…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis luni legat de masurile autoritaților in cazul pestei porcine. "La Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a…

- "In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor",…

- Procurorii militari continua audierile in dosarul protestelor din 10 august Proteste 10 august 2018. Arhiva Foto: Agerpres Procurorii militari continua audierile în dosarul protestelor de vinerea trecuta, din Piata Victoriei. Pâna acum, peste 200 de persoane au depus plângeri…

- Persoanele ranite in urma interventiei de vineri seara a jandarmilor sunt chemate astazi la sediul Parchetului Militar, pentru a le oferi date anchetatorilor. 33 de persoane au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in ultimele doua zile.