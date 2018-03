Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul lui Calin Popescu-Tariceau, în care era acuzat ca a omis sa treaca în declarația sa de avere o vacanța de lux și care a fost trimis la începutul saptamânii de la DNA la Parchetul General, a fost clasat de procurori

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat, marti, referitor la dosarul declinat de DNA la Parchetul General, bazat pe o plangere a unui medic german ce il vizeaza pe seful Senatului, ca se bucura sa traiasca in tara dosarelor.

- O noua ancheta in care apare numele presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, prinde contur. De aceasta data la Parchetul General, iar dosarul este construit in jurul acuzatiei de fals in declaratii.

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a depune mai multe documente impotriva procurorului Mircea Negulescu. Acesta a susținut ca va cere și daune morale și materiale procurorului Negulescu.

- Barbatul al carui nume se aude in celebrul clip “Cristi, ba, Cristi!!” a primit o veste extraordinara de la procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Motru. Dosarul in care se faceau investigatii dupa ce ar fi condus un autoturism, avand acest drept suspendat, a fost clasat. Surse susțin…

- Dupa milenii de cultura a onoarei Japonia a dat cu bata-n balta la Pearl Harbor atacand SUA inainte de a-i declara razboi. Drept pedeapsa americanii, tot fara niciun avertisment, deci lasand onoarea la o parte, au aruncat doua bombe atomice asupra a doua orase omorand zeci de mii de oameni nevinovati.…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Procurorii DIICOT fac percheziții la firme de medicamente din București, în dosarul în care este cercetat profesorul Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din București într-un caz legat de medicul Mihai…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic"."PNL…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Parchetul General recunoaște ca zeci de polițiști, procurori, comisari de garda, ofițeri de servicii secrete și alți funcționari au scapat fara a fi cercetați in cazul rețelei de trafic de minore anchetata in 2005 de DIICOT. Mai exact, Augustin Lazar, Procurorul General, recunoaște ca dosarul polițiștilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Noul Guvern vine la pachet cu probleme penale mai vechi. Astfel, printre miniștii anunțați, vineri, de Viorica Dancila, gasim unii cercetati pentru diferite fapte de coruptie. Alții au dosare clasate, iar fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb, propusa sa fie ministru…

- Adrian Gadea, fost sef al Consiliului Judetean Teleorman, cercetat in dosarul Belina, a mers, miercuri, la DNA, pentru a ii se aduce la cunostinta rezultatele expertizei solicitate de procurori. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca documentul are 800 pagini.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul Parchetului General. Ministrul da declaratii in dosarul "Microfonul", anunta Romania TV. La sosirea la sediul Parchetului General, ministrul a fost asaltat cu intrebari de catre jurnalisti, insa nu a dorit sa faca nicio declaratie.Citeste…

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Unsprezece persoane, suspectate ca au constituit o grupare organizata specializata in inselarea firmelor de inchirieri masini din Germania si Spania, producand un prejudiciu de peste 350.000 de euro, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului General. Suspectii inchiriau masini de…

- DNA Suceava a dat solutie de clasare in dosarul in care Florin Sinescu, fostul prefect al judetului Suceava, era cercetat pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, conflict de interese, uzurparea functiei si uz de fals. La inceputul lunii februarie 2015, Sinescu a fost ridicat de catre…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- Guvernul nu va susține proiectul privind statului juridic al Casei Regale. Noile reglementari au fost depuse de șeful Senatului și al Camerei Deputaților la inceputul lunii noiembrie. Guvernul nu va susține proiectul privind statutul juridic al Casei Regale spun jurnaliștii de la Digi24 citand surse…