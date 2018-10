Dosarul in care se verifica modul in care ministrul Tudorel Toader a devenit notar, clasat de Parchetul General

Dosarul in care se verifica modul in care ministrul Tudorel…

Parchetul General a clasat dosarul in care au fost efectuate verificari cu privire la modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Uniunii Notarilor Publici sa propuna numirea sa in functia de notar, transmite Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al Parchetului General, dosarul a fost inchis in baza art. 16, lit.b din Codul de procedura penala: fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege.Dosarul a fost deschis in luna septembrie, ...