Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Cristian Popescu urmeaza a fi pus sub invinuire in dosarul crimelor din Caracal, alaturi de trei polițiști. Magistratul a refuzat descinderea in caza lui Gheorghe Dinca, in orele urmatoare apelurilor de urgența efectuate de Alexandra Maceșanu, așteptand ora 6 dimineața pentru efectuarea percheziției.…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Chemat pentru a treia oara la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Ambasadorul Romaniei in SUA, fostul șef al SRI, George Maior, s-a prezentat vineri dimineața la audieri. El a dat explicații in dosarul privind repatrierea a lui Nicolae Popa, dosar, in care Laura Codruța Kovesi…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Judecatorul Marius Foitoș de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, si tatal sau, primar in…

- Gabriel si Ramona Elena Sacarin, parinții adoptivi ai Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu forta de un procuror pentru a fi data familiei adoptive, au ajuns, joi, la sediul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), pentru audieri. Și asistenta maternala…