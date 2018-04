Stiri pe aceeasi tema

- Am participat la o dezbatere pe tema coruptiei, invitatie lansata de catre Roxana Dascalu, PR-ul campaniei Macovei. La eveniment a fost prezent si judecatorul Cristi Vasilica Danilet, omniprezent la astfel de dezbateri cu iz politic. Am avut onoarea sa-l am in fata si pe George Soros care a luat forma…

- In dosarul in care este trimis in judecata Claudiu Lup, angajatul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Auto Bistrita-Nasaud (SPCRPCIV BN), pentru luare de mita, alaturi de Ilie Vartolomei, au mai fost audiati cativa martori. Printre martorii audiati se…

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Sapatamana trecuta, fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza unor documente aferente unui contract de vanzare-cumparare…

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- Din dosarul Corneliei Baciu, care a fost trimisa in judecata in 2015 deoarece ar fi constituit un grup infractional organizat ce ar fi contractat prin interpusi credite false, reiese faptul ca au existat si persoane care au contractat credite pentru ele insele, principala inculpata din acest dosar ajuntandu-le…

- In plin scandal DNA, multi procurori fiind aratati cu degetul pentru faptul ca in timpul anchetelor derulate au pus presiune pe inculpatii din dosare sau pe martori, un aspect minuscul dintr-un dosar instrumentat tot de aceasta insitutie, pare sa intareasca intr-un fel banuielile care planeaza asupra…

- 12 ianuarie 1989/19.25, PCTF Petea, Satu-Mare. Seara, putin dupa caderea intunericului, luminile din zona ungara a punctului vamal, la corespondentul de pe teritoriul maghiar, Csengerisma, s-au stins brusc pentru cateva minute. La momentul aprinderii acestora, ofiterii graniceri si vamesii romani au…

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Una dintre firmele aflate sub umbrela lui Sebastian Ghita, Hidrocanal Bistrita, a intrat in insolventa ca urmare a cererilor venite din partea firmei dejene Samus Tec, a omului de afaceri Ioan Tecar, si a unei companii germane, VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH, cu care Hidrocanal castigase in Bistrita…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- Tribunalul Bistrita-Nasaud a pronuntat sentinta in dosarul medicului Gheorghe Dinica, acuzat de luare de mita, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase, abuz in serviciu, fals intelectual, acesta primind o pedeapsa cu suspendare, asa cum…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, este de parere ca pasii prin care fabrica de caramida a ajuns in proprietatea BCR, a reprezentantilor CITR, firma care s-a ocupat de insolventa fabricii de caramida si a companiei Dedeman au fost facuti astfel incat sa fenteze legile. In momentul…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Dosarul IPJ Gate, in care sunt inculpati Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ BN, Roberto Hasnas – fostul sef al Serviciului Rutier Bistrita-Nasaud, precum si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, este la faza audierilor de martori. Cei trei au fost trimisi in judecata cu exact trei…

- Datoriile par sa ii desparta iremediabil pe cei doi investitori ai grupului Metropolis, care si-au investit impreuna banii mai bine de 15 ani. Asa se face ca in timp ce Chifa incearca sa scoata bani si din piatra seaca, strans cu usa de cei care vor sa-si recupereze datoriile, Rus pregateste ditamai…

- O stire extrem de concisa publicata in data de 13 februarie 2018, pe site-ul IPJ BN, de Compartimentul de Relatii Publice al politiei bistritene, a adus la cunostinta opiniei publice ca a fost extradat din Suedia, un barbat din Bistrita, care are de executat 22 de ani de inchisoare pentru savarsirea…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Modificarile aduse Legilor Justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Ulterior dezbaterii, au urmat…

- Lupta anticorupție din țara noastra a ajuns in atenția presei internaționale, iar activitatea DNA este vazuta diferit de fiecare țara in parte. Manipularea mediatica a Laurei Condruța Kovesi a trecut granițele și nu este exclus ca in buzunarele agențiilor straine de presa sa fi fost bagați bani pentru…

- Viitorul nu suna bine pentru chitaristul ratat, pui de securist, Ludovic Orban. Desi ca si Blaga a fost achitat in prima instanta, lui i se pregateste o condamnare cu suspendare in apel. De ce? Foarte simplu. Ludovic Orban n-a acceptat vampirizarea partidului sau de catre USR (Uniunea Securistilor din…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…

- O companie americana- PHI Group a incheiat un acord cu un partener din Transilvania pentru a cultiva cannabis medicinal in sere si a construi un centru wellness pentru tratamente naturiste. Compania vor sa construiasca si o centrala electrica pe gaz si un parc industrial, potrivit adevarul.ro PHI Group,…

- Fara nici o indoiala, imprumutatul banilor cu dobanda, camata, de catre persoane fizice, este una din cele mai parșive manifestari ale fenomenului de crima organizata in prezent. Deși este evident faptul ca infracțiunea este savarșita de grupuri criminale organizate, autoritațile trateaza problema ca…

- Asociatia clujeana GRAUR, care gestioneaza indexul operelor plagiate din Romania, a emis un comunicat potrivit caruia pasaje consistente din prima carte publicata de procurorul Codrut Olaru, fostul sef al DIICOT si actualul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sunt plagiate.…

- Cel putin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetati pentru diferite fapte de coruptie. In cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb este propusa sa fie ministru pentru fonduri europene. Este suspectata…

- MAE a precizat, marti, ca in urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe, la data de 21 ianuarie au fost finalizate procedurile de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup de sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian. Cu…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…

- Prevederile legale privind punerea in executare a unei sentinte de condamnare la inchisoare cu executare, arata negru pe alb ca o hotarare definitiva si irevocabila este dusa la indeplinire ”DE INDATA”. In cazuri celebre, cu o mediatizare pe masura, intre decizia instantei si punerea in executare a…

- Nu este suficient faptul ca posturile vacante din administratie pot fi numarate pe degete. Acestea sunt oferite si cu dedicatie, conditiile de participare la concurs fiind „mulate” pe studiile si calificarile unora. Un astfel de post este scos la concurs la Primaria Bistrita. Salariu se apropie vertiginos…

- Politistii de la Serviciul Rutier din Bistrita-Nasaud au retinut, luni, 15 permise de conducere, au retras 5 certificate de inmatriculare si au aplicat peste 180 de amenzi, in valoare de peste 50.000 de lei, in urma unei actiuni care a avut loc pe DN 17, in colaborare cu politistii din judetul Suceava.…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…