Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul Marinelei Farcas, care a ramas fara degetele de la o mana in urma unui accident de munca petrecut acum 3 ani. Va reamintim ca Știrile TVR au cerut lamuriri responsabililor din Ministerul Muncii in acest caz.

- O noua amanare a fost dispusa de Tribunalul Bucuresti, luni, in dosarul Colectiv, pe motivul lipsei procedurii. Parintii unei tinere ranite spun ca ii vor scrie procurorului general al Romaniei, pentru a ii cere ajutorul in urgentarea cauzei, urmand sa apeleze si la CEDO.

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, vineri, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul in care acesta a fost condamnat, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Decizia este definitiva.

- Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltarii Regionale, obligata sa demisioneze din Guvern ca urmare a anchetarii ei de catre procurorii anticoruptie in dosarul "Belina", a fost propusa de Ministerul Energiei in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

- Casa Nationala de Pensii ofera, pe siteul propriu, o serie de informatii utile legate de pensia de urmas. Raspunzand unora dintre cele mai frecvente intrebari pe aceasta tema, Casa de Pensii explica in ce conditii se poate obtine pensia de urmas, cand poate fi solicitata si cum pot beneficia copiii…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta la proces,…

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Procesul fostului sef DIICOT Cluj, Mircea Hrudei, care se judeca la Curtea de Apel Bucuresti a fost trimis la Curtea Constitutionala pentru o exceptie de neconstitutionalitate. La mijlocul anului trecut, sectia pentru procurori din cadrul CSM a dispus revocarea procurorului Hrudei din functia de conducere…

- Conform sursei citate, Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului Inaltei Curte de Casatie si Justitie face cercetari intrun dosar vizand infractiuni de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice apartinand patrimoniului…

- Moscova a acuzat miercuri Londra ca a "ales confruntarea" cu Rusia, prin impunerea de sanctiuni, printre care expulzarea a 23 de diplomati, dupa otravirea unui fost spion rus in Anglia, promitand o riposta rapida, dar fara a dezvalui amploarea acesteia, scrie AFP.

- Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat in prima instanta in dosarul „Motorina”, in care era acuzat de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat. Decizia luata de magistratii Tribunalului Brasov nu este definitiva. Potrivit procurorilor, prejudiciul…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Cozmin Gușa a fost acuzat de Sorin Ovidiu Vantu ca i-a furat Realitatea TV, numindu-l escroc și parazit! Gușa, acționar la televiziunea de știri, alaturi de Maricel Pacuraru, a dezvaluit, la B1 TV, ca toate actele preluarii Realitatea TV se afla la DNA.”A avut și vremuri mai bune, ca sa viu…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- Ziua Internaționala a Femeii, joi 8 martie 2018. Ziua Internationala a Femeii, marcata pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorintei femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însa, de-a lungul timpului, s-a

- Pentru a scapa de acuzatiile Directiei Nationale Anticoruptie, firma Eky-Sam din Targu Frumos a adus in fata judecatorilor o femeie @ Aceasta a incercat sa arate ca firma Eky Sam nu a avut nici o legatura cu frauda cu fonduri europene care i se pune in carca, insa marturia nu a fost convingatoare In…

- În ajun de 8 martie, când este marcata Ziua Internaționala a Femeii, Elena Oaserele, primarul satului Dereneu, din raionul Calarași a fost a fost amenințata cu moartea. Pe pagina de Facebook a primariei a fost publicata o scrisoare anonima în care cineva scrie…

- Magistrații Judecatoriei Tg-Jiu au finalizat cercetarea judecatoreasca in procesul in care au fost judecați, pentru comiterea unor fapte de corupție, omul de afaceri motrean Mihai Ramescu și primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, dupa mai bine de un an de cand dosarul a fost repus pe…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- Judecatorii instantei supreme au amanat pronuntarea unei decizii definitive in dosarul in care Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma, sunt acuzati de coruptie, sentinta urmand sa fie anunata pe 22 martie.

- Dosarul penal in care primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, este acuzat de abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la savarșirea infracțiunii de delapidare in forma continuata se afla la Camera preliminata a Tribunalului Prahova. Aici, in fața judecatorului de Camera preliminara, toate…

- De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot petrece o seara agreabila, intr-un ambient elegant, in cadrul evenimentului ″Ești minunata, doamna!″ organizat de Restaurantul Potaissa. Read More...

- La 17 martie expira termenul legal pana cand ex-deputatul democrat Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj și tradare de patrie, poate fi ținut in arest, respectiv, acesta urmeaza a fi eliberat daca pana la aceasta data instanța de fond nu va pronunța o hotarare, transmite Ziarul de Garda.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Premierul a spus ca pensia minima va creste anul acesta de la 5.200 de lei la 6.400 de lei, in contextul in care pensia minima, in Romania, la acest moment abia ajunge la 520 de lei. "Pensia minima va creste de la 5200 de lei la 6400 de lei anul acesta, punctul de pensie va creste la 1100 anul acesta.…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la începutul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca ar fi participat o reuniune unde erau si

- O femeie de 40 de ani, din Focsani, care la finele lunii trecute a talharit o femeie, ce se afla intr-o statie de autobuz din centrul municipiului, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie…

- Magistratii Tribunalului Dambovita ar putea dicta astazi sentinta in Dosarul “Orizont” in care a fost judecat fostul primar, Constantin Boscodeala. Pronuntarea a fost amanata la ultimul termen pentru astazi, la cererea avocatilor inculpatilor si partii civile in vederea formularii de concluzii scrise.…

- 'Nu numai in 2014 am avut telefonul sub ascultare, in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. L-am avut telefonul pus sub ascultare si in 2012, cand au fost campaniile electorale si referendumul pentru suspendarea presedintelui de atunci. Si nu stiu daca nu oi avea si astazi…

- Presedintele Cooperativei de Productie „Orizont Extragere" din satul Pascani, raionul Criuleni, impreuna cu seful de sector si maistrul in conditii subteran de munca din cadrul aceleiasi cooperative vor comparea pe banca acuzatilor, in dosarul accidentul de la mina din Pașcani, in urma caruia au murit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Fostul premier, Victor Ponta, a dat explicații vineri in fața procurorilor DNA in dosarul Tel Drum, in care șeful PSD este acuzat de abuz in serviciu și constituire de grup infracțional organizat. Victor Ponta a fost citat in calitate de martor in acest dosar.

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Dupa aproape opt luni de blocaj, dosarul pe numele lui Ilan Șor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. Soarta lui Șor in instanța de apel urmeaza a fi decisa de trei magistrați: Evghenii Dvurecenschi, Nina Veleva și Vitalie Movila, ultimul fiind președinte al completului de judecata, transmite Ziarul…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar al Buzaului isi va afla sentinta pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, presedintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovita, unde s-a derulat procesul, a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca si sa dea o prima…

- Persoanele care nu au cotizat la fondul de pensii cel putin 10 ani vor fi scoase din randul pensionarilor si vor avea un statut de asistati social, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Este vorba de acele persoane care in prezent beneficiaza de pensia sociala minima. ”Vom scoate din randul…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta vor redeschide azi dosarul in care societatea comerciala Telegondola Mamaia SRL, printre asociatii careia se afla si Primaria Municipiului Constanta, a solicitat si a obtinut intrarea in insolventa. Sedinta de judecata este programata pentru ora 8.30.Pana in prezent,…

- Imaginile zilei vin din Buzau, acolo unde o mașina de teren a fost scoasa din noroi cu ajutorul unor boi. O femeie din județul Buzau a postat pe Facebook cateva imagini de pe un drum satesc pe care un autoturism cu mulți cai putere a ramas impotmolit. Situația a fost rezolvata cu ajutorul a doi boi…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Parlamentarii au respins, miercuri, in sedinta comuna de plen, infiintarea unei comisii de ancheta privind votul dat in Parlament in 12 iunie 2017 la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, solicitata de PNL, USR si PMP, anunta News.ro. Solicitarea a fost respinsa cu 215 voturi "impotriva",…

- Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia nu a facut parte din masa postuma a episcopului Ignac Batthyani. Sentintele in procesele deschise de creditori dupa decesul episcopului au statuat ca Institutul lui Batthyani ramane in forma juridica stabilita de fondator.

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat un nou termen in dosarul Academiei Navale "Mircea cel Batranldquo; Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 27 februarie, din cauze medicale. Dosarul a fost instrumentat de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Inca o lovitura pentru DNA! Un alt dosar greu al DNA se inchide pentru ca, așa cum s-a intamplat și in cazul Microsoft, faptele s-au prescris. Este vorba despre cazul privatizarii Intreprinderii de Piese Radio Baneasa (IPRS), in care protagonist este Omar Hayssam, implicat și in cazul rapirii jurnaliștilor…

- Magistratii Judecatoriei Galati au emis, vineri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele a cinci persoane dintre cele sase retinute de procurori in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, au anuntat sambata reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Inspectia Judiciara, sesizata despre clasarea din dosarul Microsoft. Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, in legatura cu clasarea din dosarul Microsoft in cazul mai multor fosti ministri. …

- Medicii constanțeni au efectuat necropsia femeii din Slobozia care a decedat in urma unei nașteri la spitalul privat Isis, din Constanța . Astfel, dupa efectuarea acesteia, legiștii confirma hemoragia interna care a dus la deces. Certificatul medico-legal eliberat de autoritați arata ca decesul femeii…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Un telefon in puterea noptii, o voce disimulata si un scenariu apocaliptic sunt ingredientele de care se folosesc escrocii pentru inselatoria care face ravagii in ultimii ani la Constanta. Aproape ca nu trece noapte in care sarlatanii sa nu faca o victima prin medota “Accidentul”. Pentru ca vorbim despre…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Un adolescent de 17 ani din judetul Iasi le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama si apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei. Femeia de 33 de ani a fost gasita la cativa pasi de casa. Sotul femeii si fiul…