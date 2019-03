Dosarul Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertul

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a comemorat, intr-un mesaj transmis sambata, 30 de ani de cand Liviu Babes si-a dat foc pe partia "Bradul" pentru a protesta fata de regimul comunist. Seful statului a afirmat ca exista multe feluri de a ne aminti jertfa lui Babes, unul dintre acestea fiind sa nu…

- Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Adina Florea, a confirmat joi dimineata ca ancheta in cazul fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost deschisa ca urmare a unei sesizari facute de Sebastian Ghita. "Este un dosar deschis ca urmare a sesizarii…

- Sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) vor protesta, luni, la Autobaza Militari, incepand cu ora 11:00. Oamenii cer plata indemnizatiilor de concediu, salarii corecte pentru munca prestata, grile de salarizare corespunzatoare tuturor categoriilor de personal, dar au si revendicari…

- ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unei cantitati de file de somon afumat contaminat cu Listeria si recomanda celor care au cumparat acest produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa il aduca inapoi in magazinul Carrefour de unde l-au cumparat. "Societatea NEGRO 2000 SRL procedeaza…

- Liviu Dragnea se ia la tranta cu Comisia Europeana la Tribunalul UE de la Luxemburg. Presedintele PSD vrea astfel sa ajunga, pe o cale colaterala, la anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care a dus la inculparea sa de catre DNA. Potrivit…

- Metroul, autobuzele si tramvaiele vor circula toata noaptea de Revelion, au anuntat Metrorex si Societatea de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB). Metroul va merge la intervale de 20 de minute dupa ora 1.00. "Ca in fiecare an, Metrorex este la dispozitia calatorilor sai si in noaptea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…